América-MG x Santos: Téo José dá invertida em jogador após declaração polêmica

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Alê, do América-MG, concedeu entrevista após a vitória contra o Santos, e mandou um recado para a imprensa. O jogador afirmou que os programas esportivos deveriam exaltar o time mineiro e minimizar a polêmica do primeiro gol. Na transmissão da Band, Téo José respondeu o jogador.

- Primeiro que amanhã, nos programas, vocês falem do desempenho do América-MG, não do lance específico, que isso vai criar uma polêmica e vai apagar a vitória que a gente teve. Porque, com todo respeito, o América-MG deu um chocolate hoje. Era jogo para três, quatro gols - começou Alê.

- Mas amanhã, eu vou ligar a TV, e vou ver muitos falando somente do lance. O jogador brasileiro tem que parar de ser hipócrita. O Renato tinha que fazer o gol mesmo, é um lance rápido em um jogo importante. O João Paulo teve oportunidade de jogar a bola para fora e não jogou - completou.

- Alê, a gente não tá precisando de pauteiro aqui na Band não, porque a nossa equipe é muito boa. "Vocês vão falar isso, vão falar aquilo", isso é outra história. Mas a opinião dele é diferente do Juninho - respondeu Téo José, na transmissão.

O lance polêmico ocorreu no primeiro tempo do jogo. O goleiro João Paulo sentiu uma lesão e perdeu o domínio da bola. Renato Marques aproveitou a situação, roubou a bola e chutou para o gol. O lance causou revolta nos jogadores do Santos, que alegaram falta de "Fair Play" do adversário.