Ex-jogador se revolta com gol do América-MG contra o Santos: ‘Resultado sujo’

América-MG e Santos fizeram jogo polêmico na última sexta (Foto: Raul Baretta/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Alex, que somou passagens por Internacional e Corinthians, detonou a atitude do jogador Renato Marques, do América-MG, contra o Santos. Comentarista do "sportv", o ex-meia afirmou que o clube mineiro deveria "ter vergonha" e que o resultado da partida foi "sujo".

- O América-MG tinha que ter vergonha de terminar o jogo ganhando. Toda a briga no final era esperada pela falta do fair play, do respeito e até do caráter que aconteceu no jogo. Não tem clima para discutir o jogo a partir de uma situação dessa. O América não tem nada que comemorar - começou Alex.

- Pra mim é um resultado sujo, foi desnecessário. O Juninho falou, mas não agiu. Jogaram o segundo tempo como se não tivesse acontecido nada. E comemoram um resultado com um gol que veio tirando proveito de uma situação com uma falta de sensibilidade gigante - completou o ex-jogador.

O lance ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo. João Paulo sentiu uma lesão, perdeu a posse de bola, que sobrou para Renato Marques, que chutou para o gol e abriu o placar para o América-MG. Após o gol, jogadores do Santos partiram para cima do atacante do Coelho.