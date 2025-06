O Santos foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo (1º), na Vila Belmiro, e viu sua situação se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro. Para piorar, a equipe perdeu Neymar, seu principal jogador, expulso no segundo tempo.

Para o jogo, o técnico Cleber Xavier preparou mudanças: na defesa, Escobar, que havia cumprido suspensão na rodada anterior, contra o Vitória, voltou ao time. O lateral-esquerdo, porém, foi improvisado na direita, setor em que o time havia enfrentado dificuldades ao longo da temporada. Com isso, Souza seguiu como titular na lateral esquerda.

Além do lateral argentino, o zagueiro Zé Ivaldo também retornou à equipe e formou dupla com João Basso. No ataque, Neymar foi titular ao lado de Barreal, Rollheiser e Guilherme. Assim, Deivid Washington e Tiquinho Soares começaram no banco de reservas.

Apesar de criar boas chances, especialmente no primeiro tempo, o time viu Neymar, que já tinha cartão amarelo, colocar a mão na bola dentro da área de ataque. O lance resultou no segundo cartão amarelo e, consequentemente, na expulsão do camisa 10.

Sequência do Santos

Com o resultado, o Santos estaciona na 18ª colocação com apenas 11 pontos, duas vitórias, dois empates e sete derrotas. A equipe volta a campo no dia 12, fora de casa, contra o Fortaleza, a última antes da parada para o Mundial.