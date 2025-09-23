Torcida do Santos vive expectativa pelo anúncio de Billal Brahimi
Jogador ainda não foi anunciado pelo Peixe
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante franco-argelino Billal Brahimi foi aprovado nos exames médicos do Santos, mas ainda não foi anunciado por causa das burocracias envolvendo o visto de trabalho no Brasil.
Santos divulga a programação da semana antes de enfrentar o Red Bull Bragantino
Santos
Após pedidos, Santos muda logotipo do patrocinador máster no uniforme
Santos
Após vitória do Santos no clássico, Vojvoda comenta lesão de Neymar: ‘Eu via ele muito feliz’
Santos
O jogador acompanhou a vitória do Peixe no último domingo (21) por 1 a 0 diante do São Paulo, na Vila Belmiro, em um camarote. Ele foi reconhecido por torcedores na saída do estádio e tirou fotos.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
No dia 1º de setembro, Brahimi publicou em suas redes sociais, em francês, uma mensagem de despedida do Nice, clube que defendeu por quatro temporadas.
— Depois de quatro anos defendendo suas cores, chegou a hora de virar uma nova página. Este clube foi muito mais do que apenas um local de trabalho: foi uma família, um lugar onde cresci como jogador, mas também como homem — escreveu o atacante no Instagram.
Brahimi chegou ao Nice em 2022 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Brest, também da França. Em 2024, defendeu o Sint-Truiden, da Bélgica, e retornou ao clube francês em 2025, antes de acertar com o Peixe. Ele começou a carreira no Middlesbrough, da Inglaterra.
Billal Brahimi é o nono reforço do Santos nesta janela de meio de temporada. Desde julho, o Peixe já havia anunciado as contratações de Igor Vinícius, Willian Arão, Gustavo Caballejo, Mayke, Victor Hugo, Lautaro Díaz, Alexis Duarte e Adonis Frías.
O atacante argelino, de 25 anos, assinou contrato até o fim de 2026.
Reforços:
Desde janeiro, o Peixe já realizou 20 contratações, muitas delas a pedido dos ex-treinadores Pedro Caixinha e Cléber Xavier, além do ex-CEO Pedro Martins. Dois nomes contratados nesta temporada já deixaram o clube: Léo Godoy e Gabriel Veron.
Aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o reforço foi considerado uma oportunidade de mercado e será o 35º atleta do elenco profissional.
As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que deve ser recebido até o fim do próximo ano. Já os investimentos giraram em torno de R$ 52 milhões, resultando em um superávit superior a R$ 54 milhões.
SAÍDAS: Gil (aposentadoria), Diego Borges (ZTE FC, da Hungria), Aderlan (Sport), Léo Godoy (Independiente, da Argentina), Rodrigo Ferreira (São Bernado), Diego Pituca (V-Varen Nagasaki, do Japão), Soteldo (Fluminense), Gabriel Veron (Juventude), Deivid Washington (questão contratual - retorno ao Chelsea), Julio Furch (Banfield, da Argentina), Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), João Paulo (Bahia), Kevyson (Sport), Nathan Santos (Remo), Edcarlos (Botafogo-PB), Vinicius Zanocelo (Ceará) e Balão (Botafogo-PB).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias