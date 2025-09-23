menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Torcida do Santos vive expectativa pelo anúncio de Billal Brahimi

Jogador ainda não foi anunciado pelo Peixe

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
16:42
Bilial Brahimi marcou presença na Vila Belmiro no duelo entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
imagem cameraBilial Brahimi marcou presença na Vila Belmiro no duelo entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante franco-argelino Billal Brahimi foi aprovado nos exames médicos do Santos, mas ainda não foi anunciado por causa das burocracias envolvendo o visto de trabalho no Brasil.

continua após a publicidade

O jogador acompanhou a vitória do Peixe no último domingo (21) por 1 a 0 diante do São Paulo, na Vila Belmiro, em um camarote. Ele foi reconhecido por torcedores na saída do estádio e tirou fotos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No dia 1º de setembro, Brahimi publicou em suas redes sociais, em francês, uma mensagem de despedida do Nice, clube que defendeu por quatro temporadas.

continua após a publicidade

— Depois de quatro anos defendendo suas cores, chegou a hora de virar uma nova página. Este clube foi muito mais do que apenas um local de trabalho: foi uma família, um lugar onde cresci como jogador, mas também como homem — escreveu o atacante no Instagram.

Brahimi chegou ao Nice em 2022 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Brest, também da França. Em 2024, defendeu o Sint-Truiden, da Bélgica, e retornou ao clube francês em 2025, antes de acertar com o Peixe. Ele começou a carreira no Middlesbrough, da Inglaterra.

Billal Brahimi é o nono reforço do Santos nesta janela de meio de temporada. Desde julho, o Peixe já havia anunciado as contratações de Igor Vinícius, Willian Arão, Gustavo Caballejo, Mayke, Victor Hugo, Lautaro Díaz, Alexis Duarte e Adonis Frías.

continua após a publicidade

O atacante argelino, de 25 anos, assinou contrato até o fim de 2026.

Billal Brahimi foi aprovado nos exames médicos do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Billal Brahimi foi aprovado nos exames médicos do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Reforços:

Desde janeiro, o Peixe já realizou 20 contratações, muitas delas a pedido dos ex-treinadores Pedro Caixinha e Cléber Xavier, além do ex-CEO Pedro Martins. Dois nomes contratados nesta temporada já deixaram o clube: Léo Godoy e Gabriel Veron.

Aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o reforço foi considerado uma oportunidade de mercado e será o 35º atleta do elenco profissional.

As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que deve ser recebido até o fim do próximo ano. Já os investimentos giraram em torno de R$ 52 milhões, resultando em um superávit superior a R$ 54 milhões.

SAÍDAS: Gil (aposentadoria), Diego Borges (ZTE FC, da Hungria), Aderlan (Sport), Léo Godoy (Independiente, da Argentina), Rodrigo Ferreira (São Bernado), Diego Pituca (V-Varen Nagasaki, do Japão), Soteldo (Fluminense), Gabriel Veron (Juventude), Deivid Washington (questão contratual - retorno ao Chelsea), Julio Furch (Banfield, da Argentina), Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), João Paulo (Bahia), Kevyson (Sport), Nathan Santos (Remo), Edcarlos (Botafogo-PB), Vinicius Zanocelo (Ceará) e Balão (Botafogo-PB).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias