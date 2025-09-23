Santos atualiza boletim médico do meia Victor Hugo
Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo (28)
O Santos informou, em nota divulgada nesta terça-feira (23), que o meia Victor Hugo sofreu uma lesão na coxa direita. O jogador sentiu o problema aos 23 minutos do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, caiu no gramado e precisou ser substituído por Barreal.
No último domingo (21), o Alvinegro Praiano venceu o Tricolor por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória santista foi marcado por Guilherme.
Confira a nota:
O meio-campista Victor Hugo passou por exames e teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.
O atleta já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos FC.
Recém-chegado:
O Santos se reapresenta na tarde desta terça-feira (23), no CT Rei Pelé. Victor Hugo será desfalque no duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Contratado junto ao Flamengo, o meia buscava mais oportunidades de jogo, já que não estava nos planos do técnico rubro-negro, Filipe Luís. Recentemente, retornou de empréstimo do Göztepe, da Turquia. Seu vínculo com o Peixe é válido até 31 de julho de 2026.
Nascido no Rio de Janeiro, em 2004, Victor Hugo foi revelado nas categorias de base do Flamengo e disputou mais de 100 partidas pelo time profissional, participando das conquistas da Copa Libertadores (2022) e da Copa do Brasil (2022 e 2024).
Números pelo Santos:
2 jogos (2 titular)
94 minutos em campo
37/46 passes certos
1 passe decisivo
1/1 finalização no gol
2/2 dribles certos
1 desarme
1 bola recuperada
5/8 duelos ganhos
1 falta sofrida
Nota Sofascore 6.80
