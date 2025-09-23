menu hamburguer
Santos

Santos atualiza boletim médico do meia Victor Hugo

Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo (28)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
15:55
Atualizado há 1 minutos
Victor Hugo chegou ao Santos por empréstimo junto ao Flamengo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraVictor Hugo chegou ao Santos por empréstimo junto ao Flamengo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Santos informou, em nota divulgada nesta terça-feira (23), que o meia Victor Hugo sofreu uma lesão na coxa direita. O jogador sentiu o problema aos 23 minutos do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, caiu no gramado e precisou ser substituído por Barreal.

No último domingo (21), o Alvinegro Praiano venceu o Tricolor por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória santista foi marcado por Guilherme.

Confira a nota:

O meio-campista Victor Hugo passou por exames e teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

O atleta já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos FC.

Recém-chegado ao Santos, Victor Hugo foi titular no clássico contra o São Paulo. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Recém-chegado ao Santos, Victor Hugo foi titular no clássico contra o São Paulo. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Recém-chegado:

O Santos se reapresenta na tarde desta terça-feira (23), no CT Rei Pelé. Victor Hugo será desfalque no duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Contratado junto ao Flamengo, o meia buscava mais oportunidades de jogo, já que não estava nos planos do técnico rubro-negro, Filipe Luís. Recentemente, retornou de empréstimo do Göztepe, da Turquia. Seu vínculo com o Peixe é válido até 31 de julho de 2026.

Nascido no Rio de Janeiro, em 2004, Victor Hugo foi revelado nas categorias de base do Flamengo e disputou mais de 100 partidas pelo time profissional, participando das conquistas da Copa Libertadores (2022) e da Copa do Brasil (2022 e 2024).

Números pelo Santos:

2 jogos (2 titular)
94 minutos em campo
37/46 passes certos
1 passe decisivo
1/1 finalização no gol
2/2 dribles certos
1 desarme
1 bola recuperada
5/8 duelos ganhos
1 falta sofrida
Nota Sofascore 6.80

