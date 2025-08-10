Do banco ao protagonismo: Caballero lidera reação do Santos no Mineirão

No Mineirão, o Santos entrou em campo carregando o peso da tabela e a urgência de escapar da proximidade da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, embalado por sua torcida, tratou de transformar o primeiro tempo em um cerco implacável. A Raposa manteve o adversário encurralado, finalizou nove vezes e cobrou outros nove escanteios. O gol parecia questão de tempo — e foi. Aos 43 minutos, Fabrício Bruno subiu mais alto que todos e, de cabeça, abriu o placar.

Santos vence o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, e alivia pressão

O Santos teve apenas um lampejo antes do intervalo. Villalba falhou na saída de bola, Guilherme aproveitou e serviu Neymar, livre na área. Mas o camisa 10 isolou a bola sobre o travessão, mandando junto a chance de reação.

O segundo tempo, porém, ganharia outro protagonista. Recém-chegado do Paraguai, Gustavo Caballero, 23 anos, entrou no lugar de Barreal e trouxe na bagagem a ousadia de quem foi vice-artilheiro do Apertura com nove gols. Seu impacto foi imediato. Aos 16 minutos, arrancou pela direita e cruzou com precisão para Guilherme empatar.

O jogo, até então previsível, se abriu. Brazão, herói santista na etapa inicial, já não precisava salvar tanto. O Cruzeiro atacava, mas deixava espaços — e Caballero, rápido e incisivo, sentia o campo se alongar diante de si. Neymar chegou a incomodar pela esquerda, mas foi pela direita que o golpe final surgiu.

Num contra-ataque, Guilherme devolveu o favor: lançou Caballero nas costas da defesa. O paraguaio, frio, tocou para as redes de Cássio e silenciou parte do Mineirão. O Santos venceu por 2 a 1, somou 21 pontos e abriu cinco de vantagem para o Z4. Um triunfo que, além de aliviar a pressão, pode marcar o início de uma virada de roteiro no campeonato.

