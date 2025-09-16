Zé Rafael projeta duelo entre Santos e São Paulo: ‘Obrigação maior de buscar o jogo’

O meia Zé Rafael foi titular no empate do Santos por 1 a 1 contra o Atlético-MG, no último domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi um dos destaques da equipe e permaneceu em campo durante os 90 minutos.

— Nosso primeiro tempo foi muito superior ao da equipe deles, mas não conseguimos ser eficientes. No segundo tempo, pelas circunstâncias do jogo, com um jogador a menos, saímos atrás no placar. O espírito de correr atrás do resultado foi importante, e esse ponto vai ajudar a gente lá na frente — afirmou o meia na zona mista.

Zé Rafael já estava acostumado a atuar em gramado sintético, após seis temporadas defendendo o Palmeiras, clube que adotou esse tipo de piso no Allianz Parque.

— É diferente, embora fizesse um tempo que eu não jogava no sintético. O Neymar talvez tenha sentido mais a diferença, porque não está habituado. O campo muda, a velocidade da bola fica diferente, mas isso faz parte do jogo. No geral, nossa equipe se comportou bem e se adaptou ao gramado. Fizemos um jogo de igual para igual contra uma equipe qualificada — explicou o meia.

Após a partida, Neymar usou as redes sociais para criticar o gramado da Arena MRV. O atacante já se manifestou em diversas ocasiões contrário à utilização desse tipo de piso.

Clássico:

O meia do Santos, Zé Rafael, projetou o próximo jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), o time recebe o São Paulo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Será o único jogo da equipe em casa neste mês e o primeiro clássico de Neymar contra o Tricolor nesta temporada.

-Eu espero que a gente tenha uma boa semana para se preparar. Evoluímos conforme a semana tem passado com o Vojvoda. Acredito que a nossa equipe vai se preparar muito bem para enfrentar o São Paulo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil como todos os outros, mas por jogar em casa, com a nossa torcida, a gente tem uma obrigação maior de buscar o jogo. Vamos nos preparar durante a semana - completou

O Santos se reapresenta nesta terça-feira (16), no CT Rei Pelé. Será a quarta semana de treinos livres para o técnico Vojvoda, que fará sua estreia em clássicos paulistas.

Números:

ZÉ RAFAEL PELO SANTOS:

14 jogos (11 titular)

65 minutos em campo por jogo

3 passes decisivos

8 finalizações

68% de acerto no passe longo

42 desarmes

50 bolas recuperadas

5.9 duelos ganhos por jogo

60% de eficiência nos duelos

16 faltas

25 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.89

ZÉ RAFAEL NO DUELO ENTRE O ATLÉTICO-MG X SANTOS:

90 minutos em campo

94% de acerto no passe

1/1 passe longo certo

72 ações com a bola

10/18 duelos ganhos

4 desarmes

1 corte

2 dribles sofridos

4 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.0