Assista ao vivo à apresentação de Alexis Duarte, reforço do Santos
Defensor da seleção paraguaia chega como opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos apresenta na tarde desta terça-feira (16) a contratação do zagueiro Alexis Duarte, novo reforço da equipe para a temporada. O paraguaio assinou vínculo válido até 2029 e chegou ao clube nesta semana, após o período da Data Fifa.
Zé Rafael projeta duelo entre Santos e São Paulo: ‘Obrigação maior de buscar o jogo’
Santos
Antes de Atlético-MG x Santos, Neymar fecha parceria
Lance! Biz
Rivais reagem a nome inusitado de novo reforço do Santos: ‘Imagina o narrador’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor de 25 anos também acumula passagens pelas seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal nas Eliminatórias Sul-Americanas.
Pelo clube paraguaio, conquistou o Apertura de 2020 e o Clausura de 2021, antes de se transferir para o Spartak Moscou, da Rússia, em 2023, onde viveu sua primeira experiência internacional.
Números de Alexis Duarte na carreira
Pelo clube de Assunção, marcou um gol, distribuiu duas assistências e acumulou 21 cartões amarelos e uma expulsão, consolidando-se como peça frequente no sistema defensivo da equipe. Sua regularidade em campo o projetou como uma das principais revelações da base azulgrana, chamando atenção de clubes do exterior.
No Spartak Moscou, da Rússia, Duarte participou de 65 jogos, sendo 55 deles desde o início. Os números demonstram consistência: 86% de acerto nos passes, média de 3,7 duelos ganhos por partida e solidez nas ações defensivas, com 1,3 desarmes, 0,9 interceptações e 3,1 cortes por jogo.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Apesar da intensidade do futebol russo, o zagueiro apresenta índice equilibrado de faltas (0,8 por partida), mas recebeu 14 cartões amarelos, duas expulsões e avaliado com nota média 6,85 no Sofascore.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias