imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Assista ao vivo à apresentação de Alexis Duarte, reforço do Santos

Defensor da seleção paraguaia chega como opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
12:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos apresenta na tarde desta terça-feira (16) a contratação do zagueiro Alexis Duarte, novo reforço da equipe para a temporada. O paraguaio assinou vínculo válido até 2029 e chegou ao clube nesta semana, após o período da Data Fifa.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor de 25 anos também acumula passagens pelas seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal nas Eliminatórias Sul-Americanas. 

Pelo clube paraguaio, conquistou o Apertura de 2020 e o Clausura de 2021, antes de se transferir para o Spartak Moscou, da Rússia, em 2023, onde viveu sua primeira experiência internacional.

Alexis Duarte, novo zagueiro do Santos. (Foto: Santos FC/Divulgação)
Alexis Duarte, novo zagueiro do Santos (Foto: Santos FC/Divulgação)

Números de Alexis Duarte na carreira 

Pelo clube de Assunção, marcou um gol, distribuiu duas assistências e acumulou 21 cartões amarelos e uma expulsão, consolidando-se como peça frequente no sistema defensivo da equipe. Sua regularidade em campo o projetou como uma das principais revelações da base azulgrana, chamando atenção de clubes do exterior.

No Spartak Moscou, da Rússia, Duarte participou de 65 jogos, sendo 55 deles desde o início. Os números demonstram consistência: 86% de acerto nos passes, média de 3,7 duelos ganhos por partida e solidez nas ações defensivas, com 1,3 desarmes, 0,9 interceptações e 3,1 cortes por jogo. 

Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Apesar da intensidade do futebol russo, o zagueiro apresenta índice equilibrado de faltas (0,8 por partida), mas recebeu 14 cartões amarelos, duas expulsões e avaliado com nota média 6,85 no Sofascore.

