Assista ao vivo à apresentação de Alexis Duarte, reforço do Santos

O Santos apresenta na tarde desta terça-feira (16) a contratação do zagueiro Alexis Duarte, novo reforço da equipe para a temporada. O paraguaio assinou vínculo válido até 2029 e chegou ao clube nesta semana, após o período da Data Fifa.

Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor de 25 anos também acumula passagens pelas seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Pelo clube paraguaio, conquistou o Apertura de 2020 e o Clausura de 2021, antes de se transferir para o Spartak Moscou, da Rússia, em 2023, onde viveu sua primeira experiência internacional.

Alexis Duarte, novo zagueiro do Santos (Foto: Santos FC/Divulgação)

Números de Alexis Duarte na carreira

Pelo clube de Assunção, marcou um gol, distribuiu duas assistências e acumulou 21 cartões amarelos e uma expulsão, consolidando-se como peça frequente no sistema defensivo da equipe. Sua regularidade em campo o projetou como uma das principais revelações da base azulgrana, chamando atenção de clubes do exterior.

No Spartak Moscou, da Rússia, Duarte participou de 65 jogos, sendo 55 deles desde o início. Os números demonstram consistência: 86% de acerto nos passes, média de 3,7 duelos ganhos por partida e solidez nas ações defensivas, com 1,3 desarmes, 0,9 interceptações e 3,1 cortes por jogo.

Apesar da intensidade do futebol russo, o zagueiro apresenta índice equilibrado de faltas (0,8 por partida), mas recebeu 14 cartões amarelos, duas expulsões e avaliado com nota média 6,85 no Sofascore.