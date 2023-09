O Santos foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0 na noite deste domingo (3), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo muito fraco tecnicamente, os gols do Coelho foram marcados por Rodrigo Varanda, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Juninho, aos 9' da etapa final. Assista aos melhores momentos no vídeo acima.