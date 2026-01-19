Vojvoda avalia estreia de Gabriel Menino e explica ausência de Gabigol no Santos

O Santos teve uma novidade no elenco no empate por 1 a 1 com o Guarani, na noite do último domingo (18), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe acabou sofrendo o gol de empate no último lance da partida.

Anunciado na última quarta-feira (14), Gabriel Menino fez sua estreia com a camisa do clube do coração e iniciou a partida como titular na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.

— Ele precisou se encaixar no sistema de jogo. No primeiro tempo, todo o time não encaixou bem na marcação, apenas após a pausa para hidratação. No segundo tempo, aconteceu algo semelhante. Gabriel faz parte de um coletivo. Quando é um volante, precisamos dele e vai funcionar bem. É o primeiro jogo, precisa assimilar o que o treinador pede. Faz pouco tempo que está conosco, mas, assim como o elenco, tenho confiança nos jogadores e vou transmitir isso a cada um deles — explicou o treinador argentino.

Santos fica no empate por 1 a 1 com o Guarani, pelo Campeonato Paulista. (Foto: Alvaro Jr/MOCHILA PRESS)

Gabigol e o foco no Corinthians:

O atacante Gabriel Barbosa foi poupado da partida após apresentar uma tendinite e, por isso, sequer viajou com a delegação para Campinas (SP). Ainda assim, Juan Pablo Vojvoda adotou cautela ao tratar de um possível retorno do jogador e não garantiu sua presença no clássico contra o Corinthians.

— Primeiro, quero avaliar a recuperação dos jogadores. Temos poucos dias de preparação, e tudo isso exige uma análise e um planejamento mais aprofundados. Vamos observar cada caso com atenção. Em relação ao Gabriel, ainda não sei se poderemos contar com ele. Ele está trabalhando com o departamento médico, evoluindo aos poucos, para que possamos utilizá-lo. Vamos cuidar de cada jogador para que todos respondam a 100%. Trabalharemos para que ele chegue bem ao clássico - finalizou o treinador.

Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro ou Morumbis (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)