Vojvoda lamenta empate do Santos contra o Guarani: 'Sensação amarga'

O técnico Juan Pablo Vojvoda não escondeu a insatisfação com o desempenho do Santos no empate por 1 a 1 com o Guarani, na noite deste domingo (18), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Brazão defende pênalti, Barreal marca, mas Santos cede empate ao Guarani no último lance

O Peixe abriu o placar no segundo tempo, com Barreal, mas acabou cedendo o empate ao Bugre aos 51 minutos. Gabriel Brazão ainda foi decisivo ao defender um pênalti quando o jogo estava empatado sem gols.

— Não fizemos o jogo que esperávamos, mas conseguimos sair à frente do placar. A partir daí, tivemos opções para ampliar essa vantagem. Faltou efetividade para encontrar essa diferença, que daria mais tranquilidade para este tipo de partida. Não foi uma boa atuação em linhas gerais. Brazão fez uma boa defesa no pênalti, mas, no momento certo, não conseguimos ser efetivos - afirmou o treinador.

Juan Pablo Vojvoda durante o jogo entre o Santos e o Guarani. (Foto: Alvaro Jr/MOCHILA PRESS)

O técnico ainda explicou que pretende ter dois jogadores por posição no elenco do Santos para estimular a competitividade.

-Uma sensação amarga. Na última jogada da partida, nós perdemos dois pontos. Quanto ao elenco, estou bem. Vamos encontrando no dia a dia o melhor rendimento de cada um. Sabemos que temos que trabalhar para isso. Temos que ter dois jogadores por posição para ter essa concorrência interna. Os jogadores que estão em um n[nível mais baixo vão conseguir com trabalho e a confiança do treinador se recuperar para jogar em um time como o Santos - explicou o argentino.

Gabriel Brazão:

Quem também não ficou satisfeito com o desempenho do time foi o goleiro Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti cometido por Zé Ivaldo no início do segundo tempo.

-Eu tenho até que pensar nas palavras para não falar bobagem. Um jogo muito abaixo. Eu acho que o empate foi justo pelo o que criamos e eles também. Não podemos jogar dessa forma. A gente precisa de muito mais. Temos um clássico em casa e precisamos conquistar a vitória - afirmou o arqueiro santista.

-Fica marcado a desatenção no jogo todo. O Guarani teve muitas oportunidades. Precisamos corrigir isso. Essas desatenções custam vitórias e pontos, nos prejudicou na última temporada e está nos prejudicando nesta também. Precisamos ficar mais ligados. Essa instituição é muito grande e a gente não pode ter esse nível de desatenção em todos os jogos - concluiu.

O Santos folga nesta segunda-feira (19) e entra em campo apenas na próxima quinta-feira (22) para encarar o Corinthians no primeiro clássico do ano na Vila Belmiro.