Kaio Jorge volta a marcar dois gols num jogo do Cruzeiro

Autor dos dois gols do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, nesta quinta-feira (1º), no Mineirão, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Kaio Jorge chegou aos cinco gols nas últimas seis partidas. Antes, havia marcado um contra o São Paulo, no Morumbis, e dois na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, quando ainda desperdiçou um pênalti.

Kaio Jorge não soube apontar qual dos dois gols, marcados aos 33 e 36 minutos do primeiro tempo, foi o mais bonito:

- O da arrancada foi bonito. Ganhei na velocidade ali, vi que o zagueiro estava indeciso para que lado ele ia, dei uma balançada, cortei para a esquerda e consegui finalizar forte. O segundo também… Consegui ver ele dando o carrinho, consegui cortar e tirar do goleiro – descreveu o atacante do Cruzeiro, na saída para o intervalo, em entrevista ao “Sportv”.

Kaio Jorge também falou do bom entendimento com o atacante Gabigol, com quem fez bela tabela no lance do segundo gol:

- Dá sim (para jogarem juntos). O Gabi também sabe fazer esse papel de dez, que é flutuar ali por trás do centroavante e está jogando superbem – avaliou.

Kaio Jorge e Gabigol têm jogado juntos no Cruzeiro de Leonardo Jardim

Kaio Jorge e Gabigol atuaram juntos no início do trabalho do técnico Leonardo Jardim. A dupla foi titular no segundo jogo da semifinal do Mineiro, contra o América, no Independência, no amistoso com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), e na estreia no Brasileirão, contra o Mirassol, no Independência.

Depois, Kaio Jorge perdeu espaço no time. Mas, a partir da terceira rodada do Brasileirão, o empate com o São Paulo, no Morumbis, foi Gabigol quem deixou o time titular, e Kaio Jorge se firmou na equipe de Leonardo Jardim.