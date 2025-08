Nesta quinta-feira (31), Lucas Paquetá foi inocentado da investigação da Football Association (FA) sobre o caso de apostas esportivas. O jogador era suspeito de levar cartões amarelos em jogos específicos da Premier League de 2022 a 2023, mas foi decretado inocente. Após dois anos de processo, o jogador, que despertava interesse do Manchester City, caiu de rendimento e pode precisar de uma mudança de ares do West Ham para voltar a brilhar.

Aos 27 anos, o brasileiro ainda tem muita lenha para queimar, inclusive na Seleção Brasileira. Diante deste cenário, o Olheiro Lance! lista cinco destinos para Paquetá recuperar a confiança visando uma vaga na Copa do Mundo e o futuro da carreira.

Flamengo

O bom filho à casa torna. Lucas Paquetá estreou pelo profissional do Flamengo em 2016, e rapidamente se tornou peça importante no elenco rubro-negro. Em 2017, fez gol na final da Copa do Brasil e na final da Sulamericana, ocasiões em que o Flamengo foi vice-campeão. Pelo clube, Paquetá tem 95 jogos, 18 gols e oito assistências, além de ter o carinho da torcida.

Uma eventual volta para o Flamengo poderia trazer de volta a confiança e a alegria de jogar futebol para Lucas Paquetá, que ainda sonha com um retorno à Seleção Brasileira.

Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Manchester City

Em agosto de 2023, Paquetá tinha um acerto encaminhado com o Manchester City, de Pep Guardiola. Contudo, o clube inglês foi avisado que o jogador seria investigado por um possível envolvimento em apostas esportivas e desistiu da contratação.

Após sua inocência decretada pela Football Association (FA), o jogador ainda poderia brigar por vaga nos Citizens. Admirador do futebol do brasileiro, Guardiola poderia montar um meio de campo formado por Rodri, Paquetá e Cherki (ou Reijnders), o que poderia evoluir o futebol do meia.

Newcastle

Classificado para a próxima Champions League, o Newcastle pode ser o destino ideal para KLucas Paquetá. O brasileiro já deu certo dividindo o meio de campo com Bruno Guimarães uma vez - no Lyon -, e poderia reeditar a dupla no norte da Inglaterra. O clube já comprovou ser um bom palco para brasileiros - vide os sucessos recentes do próprio Bruno Guimarães e Joelinton.

PSG

A opção mais arriscada da lista, o PSG pode ser um bom destino para Lucas Paquetá. O atual campeão da Champions tem um meiod e campo consolidado, com Fabián Ruiz, João Neves e Vitinha. Destes, o mais difícil de brigar por vaga é o último, que deve ficar no top-15 da bola de ouro desta temporada. O brasileiro, contudo, teria a chance de brigar por vaga comos outros dois. Vale lembrar que Paquetá já teve sucesso na França, onde jogou no Lyon por 80 jogos, fez 21 gols e deu 13 assistências.

Atlético de Madrid

Paquetá tem a cara do Atlético de Madrid de Diego Simeone. Um meia talentoso e aguerrido é tudo que o argentino gosta. Com a saída de De Paul, que foi para o Inter Miami, e Saúl, que foi para o Flamengo, Lucas Paquetá poderia preencher a vaga que falta no meio de campo. Vale lembrar que o Atlético de Madrid contratou recentemente Thiago Almada para o posto de camisa 10, mas o ex-jogador do Flamengo poderia brigar por vaga ou jogar junto com o ex-Botafogo.

