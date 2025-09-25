Muricy avalia Zubeldía, novo técnico do Fluminense: ‘Isso é fundamental’
Tricolor anunciou o argentino nesta quinta-feira (25)
O Fluminense anunciou a contratação de Zubeldía como novo técnico do clube. O último trabalho do treinador foi no São Paulo, onde trabalhou junto com Muricy Ramalho, que avaliou o argentino quando foi especulado no Internacional.
— Ele realmente nos entregou muito. Esse ano fizemos uma boa pré-Libertadores e uma Libertadores muito boa no começo, por exemplo. Nosso time teve o segundo melhor resultado. Mas futebol é assim. Eu fui treinador também. Há momentos que não tem jeito. No Brasil a cobrança é gigante em relação ao resultado. O técnico é um bom técnico, mas tem que ter resultado. Não adianta. A gente sempre está em cima do resultado. Porque o torcedor quer isso, a imprensa quer isso, o clube quer isso — disse Muricy, que seguiu:
— Ele ficou quase um ano aqui com a gente. Um cara muito trabalhador. Ele chega cedo no clube, sai tarde. É um cara gente boa, é um cara correto. E isso é fundamental em um treinador. É um cara muito correto com o clube, entende a situação. E se o Inter tiver esse pensamento em trazer o Zubeldía, vai trazer um bom treinador, um grande treinador e uma grande pessoa.
Muricy Ramalho foi treinador do Fluminense no título brasileiro de 2010. Atualmente, trabalha como coordenador técnico do São Paulo, onde trabalhou com Zubeldía. Apesar de ter ficado apenas um ano nas Laranjeiras, é considerado um dos grandes técnicos da história do Tricolor.
Zubeldía no São Paulo
Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, chegando a 13 jogos de invencibilidade e avançando bem na Libertadores — onde eliminou o Nacional-URU nas oitavas. Caiu, no entanto, para o Botafogo nos pênaltis nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a queda foi para o Atlético-MG, também nas quartas.
Futuro do Fluminense
A prioridade do Fluminense é se classificar para a Libertadores via Brasileirão. Depois disso, o foco vira para a Copa do Brasil, torneio que o clube não chega a final desde 2007. A competição é a última esperança de título da temporada.
