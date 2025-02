Caxias e Internacional se enfrentam neste sábado (22), pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, com transmissão da RBS TV. O Grená da Serra terminou a primeira fase o melhor segundo colocado, com 14 pontos no grupo B, enquanto o Colorado liderou a mesma chave com 20 somados. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Caxias e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Caxias x Internacional

SEMIFINAL - JOGO DE IDA - GAUCHÃO

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: RBS TV;

🟨 Árbitro: a definir;

🚩 Assistentes: a definir;

🖥️ VAR: a definir.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CAXIAS (Técnico: Luizinho Vieira)

Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran (Mantuan ou Paulinho), Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Gabriel Lima ou Iago) e Richard (Welder).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho (Wanderson), Carbonero e Borré; Valencia.

