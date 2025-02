Internacional perde mais um jogador para a reta final do Gaúcho

Ao que tudo indica, o Internacional perdeu mais um jogador para a reta final do Campeonato Gaúcho. Depois de começar a competição com vários desfalques e ficar sem Alan Patrick e Wesley para a última rodada da primeira fase, o time do técnico Roger Machado não terá Rafael Borré para as semifinais contra o Caxias e, se passar, possivelmente para as finais.

Um desconforto que o colombiano vinha sentindo desde a vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon, sábado passado (15), evoluiu para uma lesão no posterior de uma das coxas, o que o tirou dos próximos confrontos. Fontes internas indicam que o centroavante só volta depois das finais. A direção, porém, está otimista e aguarda seu retorno em caso de classificação.

Já o meia pode ficar pronto para as partidas decisivas, em caso de classificação. A situação de Wesley, por outro lado, é mais delicada. Com uma lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa esquerda, o 21 deve ficar de fora mais duas ou três semanas.

Vitão e Fernando voltam ao time

Roger Machado orienta Carbonero no treino do Internacional. Foto: Ricardo Duarte/SCI

Sem Borré para substituir Alan Patrick, o comandante colorado terá mais uma dificuldade para montar a equipe para a partida deste sábado (22), às 16h30min (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A base será a mesma do confronto com o Monsoon, mas com retorno de Vitão e Fernando.

Dessa forma, o Internacional deve ir a campo com Anthoni; Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Carbonero e Valencia.

No Caxias, o técnico Luizinho Vieira terá o retorno de três titulares que estavam no departamento médico: os atacantes Iago e Gabriel Lima e o zagueiro Alan. Apenas Lima tem chances de começar o jogo.

Dessa forma, o Grená deve jogar com Victor Golas; Thiago Ennes (Ronei), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Lorran (Mantuan) e Tomas Bastos; Calyson, Nicholas (Gabriel Lima) e Richard.

O jogo de volta entre Internacional e Caxias será no dia 1º de março, às 21h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio.