Payet está com o nome de "Gustavo" na camisa em prol da campanha (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 17:22 • Brasília (DF)

Na partida contra o Palmeiras, o Vasco promoveu a campanha “De Olho nos Olhinhos”, que alerta para casos de retinoblastoma em crianças. Os jogadores do time carioca vestem camisas que, às costas, exibem os nomes de crianças que sofrem desse tipo raro de câncer ocular. Após a partida, as camisas dos titulares do Vasco serão leiloadas, com o objetivo de levantar recursos para o hospital do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Idealizada pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, a campanha “De oho nos olhinhos” tem por objetivo conscientizar famílias em todo o Brasil sobre os sinais e sintomas do retinoblastoma, um tumor maligno raro originário das células da retina (parte do olho responsável pela visão) que afeta um ou ambos os olhos. O retinoblastoma é mais comum nos olhos de crianças, com início na infância ou presente ao nascimento.

As camisas serão autografadas pelos jogadores do Vasco. O leilão ficará aberto até o dia 27/09, com lances iniciais de R$ 900,00, no site da plataforma Play For a Cause.