Técnico do São Paulo analisa derrota na final do Brasileirão Feminino e aponta evolução do clube durante a temporada

Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 22/09/2024 - 15:30 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Thiago Viana, concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians por 2 a 0 na final do Campeonato Brasileiro disputada neste domingo (22), na Neo Química Arena.

Viana falou sobre a dificuldade em fazer escolhas para enfrentar o Corinthians em sua casa.

- Enfrentar o Corinthians, sendo uma equipe muito forte, a escolha das peças iniciais é sempre muito complicada porque se você preenche o meio com peças mais defensivas, você fica sem poder de ataque, se você abre muito o meio acaba se expondo, e elas quando tem a chance são fatais, então pensando na história do jogo... nossa ideia no primeiro jogo era entrar com um jogo mais equilibrado pra tentar vir pra cá com uma vantagem, tomar o menos de gol possível e fazer, mas acabamos tento situações de gol lá e não concluímos, mas elas concluíram. Só que ai quando você vem pra cá com 3 a 1, você precisa fazer algo novo e mais ofensivo, então a ideia era que a Aline como uma segunda volante e mais três atacantes, ou seja, tentamos propor um pouco mais - disse Thiago.

O técnico ainda aproveitou para analisar o que pode ser tirado de positivo da campanha feita pela equipe no Brasileiro e projetou o que espera para as próximas competições.

- A gente sabe que tudo que o que acontece dentro de campo tem a ver com o dia a dia, então a nossa ideia, junto com à nova diretoria foi e é profissionalizar um pouco mais a modalidade. A gente trouxe nutricionista, esse ano a gente conseguiu adicionar fisiologista, esse foi o primeiro ano que conseguimos trabalhar com GPS, o que faz uma diferença muito grande para a equipe conseguir evoluir fisicamente e render melhor. Então, a estrutura melhorou, a gente trouxe algumas atletas bem profissionais que ajudaram a gente a competir bem e ter uma temporada mais regular do que no ano passado e acho que nada resiste ao trabalho. Como o grupo trabalhou muito forte, conseguimos chegar na final, conseguimos a vaga na Libertadores, que era nosso principal objetivo no ano, mas o que a gente conversou lá dentro é que a gente quer mais, a gente não pode entrar num discurso de que chegar na final está bom, não é o nosso perfil. A gente quer ser vencedor , então precisa jogar bem, levantar título, vamos precisar manter essa melhoria contínua para que no próximo ano possamos chegar de novo na final e ser campeão, mas, a curto prazo, já temos o Campeonato Paulista para sacudir a poeira e voltar com toda a força.