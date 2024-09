Piccinato diz que jogadoras do Corinthians têm “mentalidade vencedora” e que o time soube crescer no momento certo

(Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 22/09/2024 - 14:57 • São Paulo (SP)

Em entrevista coletiva após a vitória que rendeu ao Corinthians o hexa do Brasileirão Feminino, o técnico Lucas Piccinato elogiou o desempenho do seu time em campo e a maneira como a equipe se comporta também fora de campo.

- É uma mentalidade vencedora, é um time que não se acomoda nunca, que se cobra muito no dia a dia. É um grupo muito profissional, que, quando uma está mais para baixo, outra vai lá e levanta, um grupo muito competitivo, uma comissão técnica e uma diretoria que pensam o tempo inteiro em levantar taça e acho que isso facilita muito o trabalho de todo mundo. São os méritos de terem plantado uma semente lá atrás e hoje o clube está colhendo. É um projeto muito estabilizado e espero que a gente possa continuar empilhando taças. A gente sabe o quanto são difíceis as duas próximas competições, mas vamos batalhar muito para ganhar - disse o treinador.

Lucas Piccinato também afirmou que os dois momentos mais difíceis para a equipe na competição foram importantes para que o time acordasse e crescesse na hora certa.

- Nós terminamos o primeiro semestre com resultados muito doloridos. Teve a derrota no Campeonato Paulista para o Palmeiras, em um jogo que tivemos oportunidades, mas elas foram muito bem. E depois, num contexto de Data Fifa, de muitas lesões, entramos em um jogo que não tínhamos tanta responsabilidade e o Cruzeiro buscava a classificação. Fizemos um jogo horroroso, pior jogo da história e isso tudo obviamente machuca. E o grupo a partir disso se uniu. Tínhamos dois caminhos: se unir ou quebrar. Mas o grupo se fechou, se abraçou e a gente entrou no mata-mata sabendo que seria o mais difícil , acho que o mais difícil de todos os tempos e fico feliz de termos crescido no momento certo e ter mudado a chavinha - explicou.

Por último, o técnico das Brabas projetou o que espera para as próximas competições de 2024.

- Ainda estamos na fase de grupo do Paulista, buscando uma primeira colocação, ainda temos chance matemática disso. Também faltam 15 dias para começar a Libertadores e a gente sabe o quanto é difícil jogar essa competição. Então a gente precisa trabalhar, focar e, assim como no Brasileirão, crescer no momento certo nessas duas competições - completou.