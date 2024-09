Gabi Portilho exalta desempenho da equipe e fala sobre seu futuro no Corinthians

(Foto: Alan Morici/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 22/09/2024 - 16:53 • São Paulo (SP)

Uma das estrelas do Corinthians, Gabi Portilho concedeu entrevista na zona mista após o time conquistar o sexto Brasileirão. Ela falou sobre a boa fase pela qual passa sua carreira e sobre mais uma vitória das Brabas.

- Eu estou muito feliz por tudo que estou vivendo nesse ano e ele ainda não acabou, a gente ainda tem uma Libertadores que nós queremos muito quebrar o tabu de que o Corinthians não ganha em ano par, então a gente vai continuar trabalhando. Mas claro que agora vamos aproveitar porque não é fácil ganhar um título como esse, em um ano competitivo como foi. Tem que respeitar nossa história, é um projeto muito vencedor, em um clube que planeja, investe, e nós temos que seguir trabalhando e espero que os outros clubes vejam o Corinthians como exemplo - afirmou a jogadora.

Gabi também destacou que o Brasileirão deste ano foi o mais competitivo dos últimos tempos e afirmou que o apoio da torcida foi fundamental para a conquista corintiana.

- Cara, a gente tem uma mentalidade muito vencedora, a gente sabe que a cada ano que passa fica mais difícil, mais competitivo, e vocês perceberam isso. Foi um ano em que a gente oscilou bastante, talvez em alguns momentos não tenhamos conseguido dar o nosso melhor, mas nós também temos que dar mérito para os adversários que melhoraram.

Teve gente que falou que era sorte, que o time era vulnerável, mas mós conseguimos mostrar que a gente consegue, que nós podemos. Eu fico muito feliz de vestir essa camisa, de ver a torcida, de ver eles batendo recordes. Eu agradeço à fiel essa festa linda, que só nos motiva, muito obrigada, fiel

Por último, Portilho, que também tem brilhado com a camisa da seleção brasileira, falou sobre os rumores de uma possível saída dela da equipe ao final da temporada.

- Eu estou muito pé no chão, com a cabeça focada no Corinthians, mas ainda não sei do meu futuro. Não posso falar que não vou ficar, não posso falar que vou ficar, ainda temos que sentar e conversar, mas acho que agora os objetivos não são esses, a gente tem que focar no hoje, como focamos nesse título, e agora focar na Libertadores, que é uma competição muito difícil, Eu to vivendo um dia de cada vez.