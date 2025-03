Corinthians e Barcelona de Guayaquil decidem, nesta quarta-feira (11), quem irá para a fase de grupos da Libertadores de 2025, na Neo Química Arena. Para a partida decisiva, Segundo Castillo, técnico do clube equatoriano voltou a roubar a cena ao aparecer novamente com um traje elegante à beira do campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O mesmo cenário aconteceu na primeira partida do confronto, na semana passada, no Equador. Desta vez, o treinador apareceu em um terno "all black". A vestimenta chamou a atenção dos telespectadores, que elogiaram a aparencia do equatoriano.

As reações na web foram diversas. Teve internauta apenas elogiando a vestimenta do treinador, mas teve também torcedores de clubes rivais ao Corinthians, que aproveitaram a roupa de Castillo para "prevê" uma nova vitória do Barcelona de Guayaquil no confronto, em tom de provocação. Veja abaixo a repercussão:

continua após a publicidade

➡️ Corinthians vence Cruzeiro e enfrenta o São Paulo na final da Supercopa Feminina

Corinthians x Barcelona de Guayaquil

Em campo, o clube equatoriano apresenta uma ampla vantagem dentro da Neo Química Arena. Após vencer o primeiro confronto entre as equipes, na semana passada, por 3 a 0, no Equador, o Barcelona de Guayaquil pode perder por até dois gols de diferença a partida decisiva.

Por outro lado, o Corinthians precisa vencer pelo mesmo placar da derrota passada para levar o confronto para a disputa dos pênaltis. Para buscar determinada resultado improvável, a equipe do técnico Ramón Díaz contará com a ajuda de mais de 40 mil torcedores.

continua após a publicidade