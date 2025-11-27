menu hamburguer
Lance! Biz

Mundial de Clubes de Vôlei fecha acordo com canal para transmissão exclusiva das partidas

Torneio será disputado no Brasil, em São Paulo e Belém, durante o mês de dezembro


Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 27/11/2025
14:12

imagem cameraVôlei Renata é o clube que organiza o Mundial de Clubes em parceria com a FIVB. (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)
Todas as partidas do Mundial de Clubes de Vôlei masculino e feminino serão transmitidas pela CazéTV. O acordo entre a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e o canal de YouTube foi anunciado nesta quinta-feira (27) e engloba todos os jogos dos torneios, que neste ano acontecerão em solo brasileiro no mês de dezembro.

Na categoria feminina, as equipes Osasco/São Cristóvão Saúde e Dentil/Praia Clube representam o país na competição que será disputada entre os dias 9 e 14 de dezembro, em São Paulo. O campeonato mundial masculino será jogado em Belém, entre os dias 16 e 21 de dezembro. O Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Praia Clube serão os representantes nacionais.

A CazéTV segue ampliando o portfólio de competições e modalidades transmitidas em seu canal de YouTube. Há alguns meses, a marca, que pertence ao grupo LiveMode, perdeu a disputa pelos direitos de transmissão da Superliga masculina e feminina. O principal torneio nacional de equipes ficou sob condução do Grupo Globo, através da GE TV, concorrente do canal criado pelo streamer Casimiro Miguel.

Agora, a LiveMode consegue os direitos para exibir o principal campeonato internacional da modalidade, que reúne os clubes mais fortes e terá no Brasil representantes de dez países diferentes entre os participantes do masculino e do feminino.

O bicampeão olímpico e embaixador do Vôlei Renata, Maurício Lima, celebrou o acordo fechado entre a competição e o canal, exaltando o alcance que a marca da CazéTV tem na modalide. O clube, que é de Campinas, interior de São Paulo, atua como organizador da competição em parceria com a FIVB dos dois torneios que acontecerão no Brasil.

- A CazéTV é um fenômeno e tem construído uma história muito interessante com o esporte olímpico em geral pelas coberturas recentes em títulos e medalhas que o Brasil vem conquistando em diversas modalidades, então ficamos muito felizes em tê-los neste Mundial de Clubes, que tem tudo para ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Com certeza, será um sucesso gigante a partir do dia 16 - destacou Maurício Lima.

Sada Cruzeiro é o atual campeão da Superliga Masculina de Vôlei. (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Veja os times participantes do Mundial de Clubes de Vôlei no Brasil

Feminino

  • Osasco São Cristóvão (Brasil)
  • Dentil Praia Clube (Brasil)
  • Savino Del Bene Scandicci (Itália)
  • Alianza Lima (Peru)
  • VC Zhetysu (Cazaquistão)
  • Imoco Conegliano (Itália)
  • Orlando Valkyries (Estados Unidos)
  • Zamalek SC (Egito)

Masculino

  1. Vôlei Renata (Brasil)
  2. Praia Clube Uberlândia (Brasil)
  3. Sada Cruzeiro (Brasil)
  4. Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia)
  5. Al Rayyan Sports Club (Catar)
  6. Sir Susa Vim Perugia (Itália)
  7. Osaka Bluteon (Japão)
  8. Asswehly Sports Club (Líbia)

