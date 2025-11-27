Mundial de Clubes de Vôlei fecha acordo com canal para transmissão exclusiva das partidas
Torneio será disputado no Brasil, em São Paulo e Belém, durante o mês de dezembro
Todas as partidas do Mundial de Clubes de Vôlei masculino e feminino serão transmitidas pela CazéTV. O acordo entre a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e o canal de YouTube foi anunciado nesta quinta-feira (27) e engloba todos os jogos dos torneios, que neste ano acontecerão em solo brasileiro no mês de dezembro.
Na categoria feminina, as equipes Osasco/São Cristóvão Saúde e Dentil/Praia Clube representam o país na competição que será disputada entre os dias 9 e 14 de dezembro, em São Paulo. O campeonato mundial masculino será jogado em Belém, entre os dias 16 e 21 de dezembro. O Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Praia Clube serão os representantes nacionais.
A CazéTV segue ampliando o portfólio de competições e modalidades transmitidas em seu canal de YouTube. Há alguns meses, a marca, que pertence ao grupo LiveMode, perdeu a disputa pelos direitos de transmissão da Superliga masculina e feminina. O principal torneio nacional de equipes ficou sob condução do Grupo Globo, através da GE TV, concorrente do canal criado pelo streamer Casimiro Miguel.
Agora, a LiveMode consegue os direitos para exibir o principal campeonato internacional da modalidade, que reúne os clubes mais fortes e terá no Brasil representantes de dez países diferentes entre os participantes do masculino e do feminino.
O bicampeão olímpico e embaixador do Vôlei Renata, Maurício Lima, celebrou o acordo fechado entre a competição e o canal, exaltando o alcance que a marca da CazéTV tem na modalide. O clube, que é de Campinas, interior de São Paulo, atua como organizador da competição em parceria com a FIVB dos dois torneios que acontecerão no Brasil.
- A CazéTV é um fenômeno e tem construído uma história muito interessante com o esporte olímpico em geral pelas coberturas recentes em títulos e medalhas que o Brasil vem conquistando em diversas modalidades, então ficamos muito felizes em tê-los neste Mundial de Clubes, que tem tudo para ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Com certeza, será um sucesso gigante a partir do dia 16 - destacou Maurício Lima.
Veja os times participantes do Mundial de Clubes de Vôlei no Brasil
Feminino
- Osasco São Cristóvão (Brasil)
- Dentil Praia Clube (Brasil)
- Savino Del Bene Scandicci (Itália)
- Alianza Lima (Peru)
- VC Zhetysu (Cazaquistão)
- Imoco Conegliano (Itália)
- Orlando Valkyries (Estados Unidos)
- Zamalek SC (Egito)
Masculino
- Vôlei Renata (Brasil)
- Praia Clube Uberlândia (Brasil)
- Sada Cruzeiro (Brasil)
- Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia)
- Al Rayyan Sports Club (Catar)
- Sir Susa Vim Perugia (Itália)
- Osaka Bluteon (Japão)
- Asswehly Sports Club (Líbia)
