Club Brugge x Rangers: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Club Brugge x Rangers se enfrentam nesta quarta-feira (27), em jogo válido pelos playoffs da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília) no Jan Breydelstadion, em Brugge (BEL).



O Club Brugge chega para o jogo de volta em uma posição extremamente confortável, após uma vitória dominante por 3 a 1 fora de casa contra o Rangers na primeira partida. A equipe belga, que tem grande experiência europeia e alcançou as oitavas de final na temporada passada, vive uma fase excelente, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições.

O Rangers enfrenta uma missão quase impossível, precisando reverter uma dura derrota por 3 a 1 sofrida em casa no jogo de ida. A equipe vive um péssimo início de temporada sob o comando do novo técnico Russell Martin, que já está sob forte pressão após uma série de empates no campeonato escocês, deixando o time a seis pontos do rival Celtic.

✅ FICHA TÉCNICA

Club Brugge x Rangers

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Jan Breydelstadion, em Brugge (BEL)

👁️ Onde assistir: HBO Max, TNT e do Space

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Florian Badstübner (quarto árbitro)

📺 VAR: Christian Dingert

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Club Brugge (Técnico: Bruno Lage ):

Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Vermant, Tzolis

Rangers (Técnico: José Mourinho ):

Butland; Tavernier, Souttar, Djiga, Meghoma; Diomande, Rothwell, Raskin; Antman, Danilo, Gassama

O Club Brugge venceu o Rangers por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Divulgação/Club Brugge)

