CEO do Santos explica escolha por Pedro Caixinha e detalha negociação

Nesta segunda-feira (23), o Santos anunciou um novo CEO, Pedro Martins, que já confirmou a contratação do próximo treinador, o português Pedro Caixinha. O dirigente, ex-Botafogo, participou ativamente das negociações e justificou a escolha pelo novo comandante em entrevista coletiva:

— Existiam nomes na mesa e situações que já haviam sido compreendidas, tanto na parte negocial, com os valores que os treinadores estavam pedindo, quanto na maneira de jogar. Enfim, já havia um mapa. A partir daí, o que fiz com o presidente foi entender a visão dele e trazê-la para o operacional. Por isso, entendi que o Pedro Caixinha fazia e faz muito sentido para a identidade de clube que queremos montar.

Santos busca jogo mais vistoso com Caixinha

Neste ano, o Santos venceu a Série B com Fábio Carille, mas uma das principais críticas dos torcedores era a maneira reativa como a equipe jogava. Com um DNA de futebol ofensivo, o Peixe se acostumou a ter um estilo de jogo com foco no ataque, recheado de jovens no time.

Um exemplo desta crise foi Miguelito, de 20 anos, jogador revelado pelo Santos que brilhou pela Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, onde marcou cinco gols, mas não teve chances com Carille. Segundo o CEO, Pedro Caixinha é uma opção que olha mais para a base.

— É um cara que conhece muito bem os jovens que atuam hoje no Brasil, é um treinador que procura sempre um jogo muito intenso e agressivo, os jovens dele são sempre muito intensos e agressivos. É uma equipe que está buscando, a todo momento, o gol — disse.

Como foram as negociações

O acordo com o novo treinador foi acertado neste domingo (22). Pedro Martins contou que a conversa com o treinador foi positiva desde o começo, mas que o português não aceitou apenas por se tratar do Santos.

— É um treinador que quer projeto. Quando a gente sentou para conversar com ele, a primeira coisa que ele falou: "Assim, eu não estou aqui só olhando a camisa do clube. Eu quero saber o que esse clube tem de pretensão, de ambição e como ele vai avaliar meu trabalho também" - relatou o dirigente.

A chance de reestruturar a equipe do Santos agradou o técnico. O CEO do Peixe revela que foi sincero ao conversar com Pedro Caixinha e que buscou detalhar ao máximo como pretende que seja o dia a dia do Peixe em 2025, o que agradou o português.

— Esse é um grande ponto. Na maioria das vezes, quando os clubes ligam para um treinador, eles só falam do sucesso, ninguém fala sobre como, de fato, você vai avaliar o trabalho do treinador, sobre como você quer jogar, qual é a tua pretensão, qual é o nível de integração com a base que vai ter, qual é o nível de integração com o staff da casa. Todos esses pilares são fatores fundamentais para você tomar uma decisão com relação ao treinador. Eu conversei sobre cada um desses — finalizou o CEO.