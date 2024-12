Torcedores do Grêmio se irritam com Pedro Caixinha após anúncio no Santos: ‘Piada’

Poucas horas depois do Grêmio desistir da negociação com Pedro Caixinha, o técnico foi anunciado no como novo comandante do Santos. O anúncio foi feito pelo novo CEO santista, Pedro Martins, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (23). Nas redes sociais, os gremistas não aprovaram a decisão do treinador.

Pedro Caixinha tinha um acordo verbal com o Grêmio mas nunca, de fato, assinou os contratos enviados pelo clube. A postura do português, somadas às exigências feitas e ao sentimento de segunda opção fizeram com que a direção desistisse da contratação. Um novo nome deve ser anunciado até terça-feira (24).

Nas redes sociais, os torcedores do Grêmio demonstraram insatisfação com a negociação e a forma que ela foi finalizada. O nome de Pedro Caixinha, inclusive, foi parar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil.

Pedro Caixinha irrita torcedores do Grêmio (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Confira a reação dos torcedores:

O Pedro Caixinha não teve a hombridade de chegar para a diretoria do grêmio e falar que não queria trabalhar aqui... uma falta de caráter absurda — TaTaH 🇧🇼 (@detonator5000) December 23, 2024

O Caixinha fez com o Grêmio o que a @ faz comigo, só me ilude enquanto "negocia" com outro. — Torcedor comum 🇪🇪 (@Sch_daniel) December 23, 2024

A novela Pedro Caixinha com o Grêmio teve um péssimo final. O técnico comprou a passagem, não para Porto Alegre e sim para o Santos como seu novo técnico. O blá-blá-blá foi grande e perdeu-se na rua. O Grêmio perdeu e o Santos ganhou um bom profissional. Ótimo no futebol. — José Azevedo (@blogdejj) December 23, 2024

Papai Noel: "Pra você é essa caixinha aqui:



Eu: pic.twitter.com/jtQngLBJZx — Museu de Memes do Grêmio (@museu_gremio) December 23, 2024