Amigos? Entenda a relação de Vinicius Jr com o rapper Jay-Z

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 17:26 • Rio de Janeiro

O nome de Jay-Z invadiu as manchetes dos jornais ao redor do mundo nas últimas semanas por conta da polêmica amizade com o rapper P. Diddy. Também conhecido como Puff Daddy, ele é acusado de múltiplos crimes nos Estados Unidos. Mas onde entra Vinicius Jr nisso tudo? O Lance! te explica.

A relação do astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira com Jay-Z acontece devido aos negócios. O astro do hip hop passou a agenciar a carreira do jogador em 2023, quando comprou 51% das ações da empresa TFM Agency, hoje denominada como Rock Nation Sports. Além de Vinícius Jr, Endrick, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli também têm a carreira administrada pela empresa.

A empresa age como uma expansão esportiva da consolidada agência musical Rock Nation. Inicialmente, a ideia era explorar apenas os mercados dos esportes americanos com o agenciamento de jogadores da NBA, NFL e MLB. Aos poucos a rota foi recalculada e invadiu o futebol, tendo também os belgas Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku como clientes da marca.

Vale destacar que Vinícius Jr. chamou atenção da empresa principalmente por ser uma voz forte no combate contra o racismo. Por conta disso, Jay-Z teria feito questão de buscar o agenciamento da carreira do jogador. O rapper e o jogador chegaram a registrar um momento juntos na final da última Champions League.

Polêmica com Diddy

No último dia 17 de setembro, o rapper, empresário e produtor musical P. Diddy foi preso em Nova York sob a acusação de tráfico sexual e extorsão. Além disso, a Segurança Internacional dos EUA realizou uma busca por evidências na casa dele e encontrou armas, drogas, além de objetos de finalidade duvidosas, como mil potes de lubrificante íntimo e até óleo para bebês.

As evidências coletadas colaboram com as acusações da justiça americana, que afirma que o rapper e seus amigos organizavam festas criminosas. Nos eventos, conhecidos como "Freak-Offs", eles se reuniam para consumir drogas e abusar sexualmente de mulheres. Para incentivar os estupros e intimidar as vítimas, o grupo registrava tudo como forma de ameaça.

Não demorou muito para o nome de Jay-Z ser especulado como um dos possíveis presentes nos eventos. Ele e P. Diddy são amigos de longa data e construíram juntos um império na música. Contudo, é importante destacar que as acusações que envolvem o marido da cantora Beyoncé ainda não passam de especulações.