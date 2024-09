Vini Jr. provocou jogador do Atlético de Madrid em clássico: ‘Eu ganhei duas finais, você perdeu’

Vini Jr. discutiu com Koke em meio ao clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:33 • Redação do Lance!

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, disputado no último domingo (29) foi marcado pelo clima de hostilidade. Em campo, Vini Jr., um dos principais personagens do confronto, foi protagonista de uma discussão com Koke, meia do time rival.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o desentendimento entre os jogadores tinha cunho provocativo. Confira:

-Tenho duas Champions, você, nenhuma - disse Vini, gesticulando com a mão.

O atacante teria ido além, o que gerou uma intervenção entre os outros atletas no gramado:

-Eu ganhei duas finais, você perdeu duas. Claro, você perde porque é ruim. É por isso que eu jogo no Real Madrid.

Após a fala, os companheiros de time Modric e Bellingham pediram calma ao brasileiro e a discussão entre os jogadores parou por aí. Nas arquibancadas, a confusão com os objetos atirados pela torcida do Atlético causou muitos problemas. De acordo com a imprensa espanhola, a expectativa é que o clube puna os responsáveis pela paralisação de 20 minutos no clássico.

Confusão em Atlético de Madrid x Real Madrid

O duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid foi interrompido aos 25 minutos de jogo. Depois do primeiro gol da partida, anotado por Éder Militão, após passe de Vinícius Júnior, a torcida colchonera reagiu de forma hostil: isqueiros foram atirados em direção ao gramado e por pouco não acertaram o goleiro Courtois, que já defendeu a meta do Atleti entre 2011 e 2014.

Com isso, o árbitro Mateo Busquets Ferrer sinalizou que a partida fosse interrompida. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e Diego Simeone, do Atlético, foram avisados e os times voltaram aos vestiários. A paralisação durou cerca de 20 de minutos. Com a situação controlada, as equipes retornaram ao gramado em Madri.