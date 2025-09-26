Acompanhe ao vivo a coletiva de Billal Brahimi, novo jogador do Santos
Jogador já foi regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Peixe
O Santos apresenta nesta sexta-feira (26) o jogador Billal Brahimi. A entrevista coletiva será às 13h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
O jogador é franco-argelino e por isso o clube contratou uma tradutora para auxiliar os jornalistas.
Livre no mercado, ele foi considerado pela diretoria uma oportunidade de mercado após aprovação do técnico Juan Pablo Vojvoda. O novo reforço santista assinou contrato até o fim de 2026.
O jogador foi regularizado no BID da CBF na última quinta-feira.
Quem é Billal Brahim?
Nascido em Beaumont-sur-Oise, na França, Billal Brahimi escolheu defender a Seleção da Argélia após se naturalizar. No futebol francês, construiu trajetória que começou no Cergy Pontoise e teve passagens por clubes como Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest e Nice, onde atuou mais recentemente.
Fora do país, também acumulou experiências no União Leiria (Portugal), Middlesbrough (Inglaterra) e Sint-Truiden (Bélgica). Antes da escolha pela Argélia, chegou a representar seleções de base da França.
Billal Brahimi é o nono reforço do Santos nesta janela de meio de temporada. Desde julho, o Peixe já havia anunciado as contratações de Igor Vinícius, Willian Arão, Gustavo Caballejo, Mayke, Victor Hugo, Lautaro Díaz, Alexis Duarte, Adonis Frías e agora Brahimi.
O que vem pela frente?
O Peixe vem de um triunfo por 1 a 0 no clássico contra o São Paulo, no último domingo (21), na Vila Belmiro, com gol de Guilherme.
Com o resultado, o Alvinegro Praiano abriu quatro pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. A vitória também foi a primeira sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Antes disso, o time havia empatado com o Fluminense, na Vila, e com o Atlético-MG, na Arena MRV.
Agora, o desafio será contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Massa Bruta ocupa a 9ª colocação da tabela, com 31 pontos, seis atrás do G6, e não vence há três rodadas.
