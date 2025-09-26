Santos busca ampliar sequência invicta para se afastar de vez da zona de rebaixamento
Peixe encara o Massa Bruta em busca da segunda vitória seguida
O Santos encara o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro em busca da segunda vitória consecutiva na competição.
O Peixe vem de um triunfo por 1 a 0 no clássico contra o São Paulo, no último domingo (21), na Vila Belmiro, com gol de Guilherme.
Com o resultado, o Alvinegro Praiano abriu quatro pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. A vitória também foi a primeira sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Antes disso, o time havia empatado com o Fluminense, na Vila, e com o Atlético-MG, na Arena MRV.
Agora, o desafio será contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Massa Bruta ocupa a 9ª colocação da tabela, com 31 pontos, seis atrás do G6, e não vence há três rodadas.
Para este duelo, Vojvoda contará com os retornos de Zé Ivaldo e Igor Vinícius, que cumpriram suspensão. Já Willian Arão está próximo de ficar à disposição e treinou normalmente com o elenco após sentir dores na panturrilha. Ele chegou a atuar por alguns minutos na reta final da partida contra o Flamengo.
O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (26), pela manhã. À tarde, o atacante argelino Billal Brahimi será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa, marcada para as 13h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
Desfalques:
- Neymar (lesão no músculo reto femoral da coxa direita)
- Escobar( suspenso)
- Victor Hugo (dores no músculo adutor da coxa direita)
- Gabriel Bontempo (músculo adutor da perna direita)
Próximos jogos:
25ª rodada - 28.09 - Red Bull Bragantino x Santos - 18h30 - Cícero de Souza Marques
26ª rodada - 01.10 - Santos x Grêmio - 21h30 - Vila Belmiro
27ª rodada - 05.10 - Ceará x Santos - 20h30 - Casteão
28ª rodada - a definir - Santos x Corinthians - Vila Belmiro
