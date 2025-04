Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo na noite deste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. O time de Abel Ferreira empatou sem gols na estreia e agora precisa subir na tabela de classificação. A escalação, no entanto, pode mudar.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras quer driblar a ‘crise ofensiva’ para vencer a primeira no Brasileirão

Para este duelo, o meio-campista Raphael Veiga volta a ficar à disposição da comissão técnica após se recuperar de um trauma na lombar. Com isso, Felipe Anderson, que foi titular no meio da semana quando o Verdão venceu o Sporting Cristal pela Libertadores, por 3 a 2, no Peru, pode voltar ao banco de reservas.

Quem deve permanecer na equipe, apesar de fora de sua posição, é Bruno Fuchs. O zagueiro atuou na lateral direita pelo torneio continental e a tendência é que continue até o retorno de Marcos Rocha ou Mayke, lesionados. Giay, lateral de ofício, ainda não se firmou no time e corre por fora em busca da vaga.

continua após a publicidade

Um provável time para encarar o Sport tem: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Envangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras