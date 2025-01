Andreas Pereira joga hoje? Veja horário e onde assistir Leicester e Fulham

Alvo do Palmeiras para a temporada de 2025, Andreas Pereira deve ser titular para a partida entre Leiceste e Fulham, que acontece no sábado (18), às 12h (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra.➡️Leicester x Fulham: onde assistir, horário e prováveis escalações

O brasileiro é titular absoluto do clube inglês e já participou de 20 jogos na temporada, contribuindo com dois gols e uma assistência. Seu contrato vai até junho de 2025 e as negociações com o Palmeiras giram em torno de R$20 milhões de euros.

O Fulham foi derrotado pelo West Ham na última rodada e Andreas falhou ao dar “assistência” para o primeiro gol dos Hammers. Ao receber passe do goleiro, o brasileiro tentou passar de primeira, mas errou e deixou o espanhol, Carlos Soler, sozinho para marcar o primeiro gol do West Ham na partida.

Andreas Pereira deve ser titular para confronto contra o Leicester (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Confira as informações do jogo entre Leicester e Fulham

✅ FICHA TÉCNICA

LEICESTER X FULHAM

22° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEICESTER: Storlarczyk; J. Justin, Faes, Vestergaard e Kristiansen; Soumaré e Winks; Buonanotte, El Khannouss e Mavididi; Vardy

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic e Andreas Pereira; Wilson, Smith Rowe e Iwobi; Raúl Jiménez