Leicester x Fulham: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Leicester City enfrenta o Fulham neste sábado (18), às 12h (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra. A partida é válida pela 22° rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Sob a liderança de Ruud Van Nistelrooy, o Leicester City busca se recuperar de uma derrota recente por 2 a 0 contra o Crystal Palace na última quarta (15). Com 8 gols marcados e 11 sofridos nos últimos cinco jogos, a equipe demonstra a necessidade de ajustes. Alguns desfalques importantes são: Issahaku, Ndidi, Hermansen, Édouard e Ricardo Pereira.

Por outro lado, o Fulham, comandado por Marco Silva, vem de uma derrota por 3 a 2 contra o West Ham na última terça (14). A equipe marcou 12 gols nos últimos jogos, apesar de ter sofrido 9. A participação de Berge, Tete e Nelson ainda é incerta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Leicester e Fulham se enfrentam neste sábado (18) (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP) /

Confira as informações do jogo entre Leicester e Fulham

✅ FICHA TÉCNICA

LEICESTER X FULHAM

22° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

➡️West Ham vence Fulham com gol de Paquetá e erro de Andreas Pereira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEICESTER: Storlarczyk; J. Justin, Faes, Vestergaard e Kristiansen; Soumaré e Winks; Buonanotte, El Khannouss e Mavididi; Vardy

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic e Andreas Pereira; Wilson, Smith Rowe e Iwobi; Raúl Jiménez