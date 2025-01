Os esforços de Augusto Melo por apoio em meio à crise política no Corinthians

O processo de impeachment de Augusto Melo, presidente do Corinthians, deverá ser votado no Conselho Deliberativo (CD) no início deste ano. Em dezembro, o órgão se reuniu no Parque São Jorge para discutir o afastamento do dirigente, mas o procedimento foi interrompido após o mandatário do Timão obter uma liminar que suspendeu o andamento do rito. A oposição conseguiu reverter a decisão na Justiça de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Corinthians confirma atraso salarial e aponta fluxo de caixa como justificativa

Um dos motivos para o pedido de impeachment se refere à investigação na Comissão de Ética do Corinthians para averiguar irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas Vai de Bet. As autoridades investigam uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria. Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, já está autorizado a convocar uma assembleia para votar pelo afastamento.

Augusto Melo precisa evitar que uma maioria simples vote a favor de sua destituição. Com o clima quente na política interna do Corinthians, o presidente começa a agir para conquistar o apoio de opositores.

continua após a publicidade

Augusto Melo foi eleito em 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Trabalho nos bastidores

O Corinthians se reapresentou na última terça-feira (7). O elenco ficará concentrado no CT Joaquim Grava até domingo, realizando atividades sem a presença da imprensa. Por outro lado, Augusto Melo convidou conselheiros para a apresentação dos jogadores no sábado (11), uma prática incomum em outras gestões e que surpreendeu até mesmo sócios do clube. A diretoria afirma que o evento é uma forma de dar entrada na nova temporada.

Em meio ao clima tenso nos bastidores políticos, o Parque São Jorge virou palco de demonstrações públicas de apoio a Augusto Melo. Diversas faixas foram espalhadas pela sede social do clube, exibindo mensagens de incentivo ao presidente em um momento crítico de sua gestão.

continua após a publicidade

(Foto: Lance!)

Clima de indecisão

No final do ano passado, a temperatura da política interna do Corinthians indicava o impeachment de Augusto Melo. O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) classificou a gestão como temerária e recomendou o afastamento do dirigente. O órgão é formado por ex-presidentes, membros vitalícios e conselheiros eleitos na última eleição, realizada no final do ano passado.

Dentro do Parque São Jorge, o clima é dividido: enquanto muitos torcedores expressam confiança e respaldo ao dirigente, outros demonstram insatisfação com a atual administração. Caso a votação seja aprovada pelos conselheiros, os sócios ainda teriam que aprovar a decisão em uma assembleia geral.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Isso (impeachment) não me aflige porque eu tenho plena consciência tranquila de que não fiz nada e que essa atitude só está atrapalhando o Corinthians. Sigo como sempre, sendo presidente, atuando no que tenho que atuar e fazendo o meu trabalho para deixar o Corinthians muito melhor do que quando eu cheguei aqui — disse Augusto Melo em entrevista ao Lance!