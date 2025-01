Palmeiras terá equipe desfalcada na Copinha em apresentação de novo patrocinador

A partida entre Palmeiras e Oeste nesta quinta-feira (9), válida pela terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), marca a estreia da Sil Fios e Cabos Elétricos como novo patrocinador. A equipe, no entanto, estará desfalcada de seus principais nomes.

Titulares, o zagueiro Benedetti, os meios-campistas Allan, Figueiredo e Thalys e o atacante Luighi foram integrados ao profissional e participam dos treinamentos com o restante do elenco na Academia de Futebol. Com isso, não estarão à disposição da comissão liderada por Lucas Andrade.

Além disso, as Crias da Academia venceram os dois primeiros duelos na competição e garantiram classificação antecipada para a próxima fase. Assim, a tendência é que os atletas com menos rodagem ganhem oportunidade contra o Oeste.

Novo patrocinador do Palmeiras

Na manhã desta quinta-feira (9), o Palmeiras oficializou a Sil como nova patrocinadora do clube. A empresa irá estampar as mangas no uniforme do clube pelos próximos dois anos, ou seja, até o fim de 2026.

A tendência é que o Palmeiras supere R$ 200 milhões com o fardamento, uma vez que outras posições, como homoplatas, shorts e meião seguem vagas.