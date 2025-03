Portuguesa goleia o Guarani em jogo-treino preparatório para a Série D

A Portuguesa goleou o Guarani por 4 a 1 neste sábado (29), em um jogo-treino no Estádio do Canindé. A partida teve como foco a preparação das equipes para o início do Campeonato Brasileiro da Série D.

No primeiro tempo, a Lusa saiu atrás do placar e buscou o empate com Rildo. Na segunda etapa, com o time inicial modificado, Guilherme Portuga, Iago Dias e Hericlis marcaram gols, definindo o placar final em 4 a 1 para a Portuguesa.

O time foi a campo com: Bruno Bertinato, Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Pedro Henrique, Tauã, Denis, Cristiano, Rildo, Igor Torres e Deivid Santos.

Durante a partida, ocorreram as seguintes substituições: Sciencia entrou no lugar de Talles (44’ do 2°T), Mauricio substituiu Eduardo Biazus (44’ do 2°T), Matheus Leal entrou no lugar de Pedro Henrique (36’ do 2°T), Matheus Nunes substituiu Tauã (21’ do 2°T), Guilherme Portuga entrou no lugar de Rildo (10’ do 2°T), Barba substituiu Denis (10’ do 2°T), Everton Messias entrou no lugar de Igor Torres (10’ do 2°T), Hericlis substituiu Cristiano (21’ do 2°T) e Iago Dias entrou no lugar de Deivid Santos (15’ do 2°T).

"Além do resultado, também importa o desempenho. E o que vimos hoje nos deixa contentes, pensando no crescimento até a Série D", declarou o técnico Cauan de Almeida.

No próximo sábado (05), a Lusa realiza o último jogo-treino antes do início da Série D. A estreia na competição está prevista para a segunda semana de abril, contra o Boavista, fora de casa.

Transmissões da Portuguesa na Série D

A Portuguesa SAF definiu onde seus torcedores poderão acompanhar os jogos do time na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube fechou um acordo com o canal GOAT, que terá exclusividade na transmissão das partidas da Lusa como mandante.

O contrato inclui, além dos direitos de transmissão, uma parceria comercial que pode gerar ainda mais receita ao clube.

O GOAT exibirá todos os jogos da Portuguesa como mandante, garantindo visibilidade à equipe em uma das competições mais disputadas do futebol brasileiro. Ao todo, serão sete partidas na primeira fase, com possibilidade de mais cinco jogos no mata-mata, caso a Lusa avance na competição.