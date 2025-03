Portuguesa anuncia primeiro reforço para a Série D; veja detalhes

Após alteração no modelo de administração para a SAF, a Portuguesa segue se reestruturando dentro de campo.

Ao todo, foram contratados 19 jogadores para esta temporada. Alguns assinaram apenas para o Campeonato Paulista.

O primeiro reforço para a Série D foi anunciado nesta segunda-feira (24), em nota divulgada pelo clube.

O atacante De Paula foi o vice-artilheiro do Campeonato Catarinense com cinco gols. Ele se destacou pela capacidade de desequilibrar o setor ofensivo, apresentando 61,1% de sucesso nos dribles e 82,3% de precisão nos passes.

De Paula assinou contrato válido até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

No estadual deste ano, a Lusa ficou em último lugar do Grupo B, com 13 pontos. O chave também contou com o Santos, Red Bull Bragantino e o Guarani.

Na Copa do Brasil, foi eliminada nos pênaltis pelo Botafogo-PB ainda na primeira fase.

Vice-artilheiro do Campeonato Catarinense , De Paula é o primeiro contratado da Portuguesa para a Série D. (Foto: Divulgação/ De Paula)

O diretor esportivo Tadeu de Oliveira Júnior destacou a importância da contratação e a disputa no mercado pelo atleta.

-O De Paula foi um dos destaques do Campeonato Catarinense. Enfrentamos concorrência de times da Série C e até da Série B, mas ele acreditou no nosso projeto e isso fez a diferença - revelou o diretor.

O atacante já passou por todos os exames médicos e se apresentou à comissão técnica, iniciando os treinamentos com o restante do elenco lusitano.

Desligamento na Portuguesa:

A Portuguesa confirmou nesta segunda-feira (24) a antecipação do fim de contrato com o lateral-direito Alex Silva. O clube informou ainda que a rescisão já foi publicada no BID da CBF.

Contratado em janeiro deste ano, Alex Silva defendeu a camisa rubro-verde em sete partidas, todas como titular.