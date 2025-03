Portuguesa anuncia segundo reforço para disputa do Brasileirão Série D

A Portuguesa SAF anunciou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, de 25 anos, como seu segundo reforço para a temporada. O defensor estava emprestado pelo CRB para disputar o Campeonato Paulista e após uma atuação consistente no estadual, ele permanece com o clube paulista até 2028.

O defensor chegou por empréstimo no início da temporada e se tornou uma peça fundamental no sistema defensivo do técnico Cauan de Almeida. Gustavo Henrique disputou nove jogos com a camisa rubro-verde, até o momento.

Portuguesa chega a acordo para a compra do segundo reforço para o Brasileirão Série D (Foto: Divulgação Portuguesa)

-Desde que cheguei aqui, deu pra ver que eram pessoas sérias trabalhando, tanto atletas quanto staff. Todos os funcionários agregam bastante, fazem o projeto evoluir diariamente e isso me incentivou a ficar. A Lusa ainda tem muito a crescer e nosso principal objetivo do momento é o acesso à Série C. Estou muito feliz com a minha renovação e espero continuar ajudando o clube - afirmou.

Com a permanência confirmada, o zagueiro segue à disposição da comissão técnica para os desafios da temporada e reforça elenco na busca pelo acesso à Série C de 2026.

Outros reforços da Portuguesa para a temporada

O atacante De Paula foi o primeiro reforço anunciado pela Lusa para a temporada 2025. O atacante foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense com cinco gols. Seu contrato é válido até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

O jogador já passou por todos os exames médicos e se apresentou à comissão técnica, iniciando os treinamentos com o restante do elenco lusitano.