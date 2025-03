Gramado sintético, novo estádio e reforços: confira os planos da Portuguesa

A Portuguesa se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e vive a expectativa de uma nova fase no clube com gestão da SAF.

Na última quarta-feira (26), a CBF homologou a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol. Desta forma, a Portuguesa SAF vai herdar os ativos do futebol da Associação Portuguesa de Desportos, como o registro na Federação Paulista de Futebol, os direitos econômicos e federativos de seus atletas, premiações e venda dos direitos de transmissão.

O contrato da SAF lusitana foi assinado em 29 de novembro de 2024, após aprovação no Conselho Deliberativo e Assembleia Geral do clube.

Em entrevista exclusiva ao Lance, Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF, falou sobre o novo momento do clube.

A principal mudança será o local em que o time deve mandar os jogos. O sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF, Alex Bourgeois, afirmou que muito possivelmente o Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP), será a nova casa da Lusa.

-Nos últimos jogos que fizemos no Pacaembu, no Paulistão, tivemos um prejuízo de, em média, R$ 180 mil, em cada partida. Estamos com uma previsão de perder em 14 jogos da Série D perto de R$ 2,5 milhões. Debatemos isso internamente e achamos que seria mais interessante investir no time esse valor. Nós temos um pedido da comissão técnica para atuar no gramado sintético. A eficiência dentro dos nossos princípios de SAF envolve muita coisa. Estive em reunião no Pacaembu na última segunda-feira (24) e não está 100% descartado, mas essa possibilidade é pequena. Mas, precisamos ter inteligência. Sai do meu bolso e dos meus outros três sócios. É prejuízo e não investimento. - completou Alex.

Para não ter prejuízo, a Lusa precisaria colocar pelo menos 7 mil torcedores em todos os jogos no Pacaembu. Todas as possibilidades de estádios na Grande São Paulo foram levadas em consideração. A primeira opção considerada foi o Estádio Olímpico do Ibirapuera, mas com a reforma e concessão acabou não sendo viável. As escolhas se limitaram pelo gramado sintético, infraestrutura e localização. A Fazendinha, no Corinthians, foi destacartada por causa da dificuldade de encontrar datas livres para os jogos.

A Lusa já anunciou três reforços para a Série D. O atacante De Paula (ex-Santa Catarina), o zagueiro Gustavo Henrique (ex-CRB), o volante Paulinho Curuá (ex-Grêmio Prudente) e o atacante Hericlis (ex-Maguary). Para o etadual, foram 18 contratações.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Alex Bourgeois afirmou que a prioridade da gestão será o acesso para a Série C.

Confira a entrevista na íntegra:

COMO ESTÁ O AMBIENTE DO CLUBE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA SAF?

-A nossa preocupação é implementar uma cultura vencedora. Sentimos que não tinha quando chegamos e estou falando para todos os departamentos: futebol, marketing, logística, etc. Subir para a Série C é um conjunto de toda a empresa. Todos devem estar alinhados para este objetivo.

A SAF NA PORTUGUESA

-É um modelo que quebra um pouco com a relidade da sociedade, que é a empresarial. Eu diria que a associação é principalmente gerida por questões políticas. A SAF é uma questão de lucro e de eficiência. Muda muito a cultura e a perspectiva. A questão da homologação é complexa, pois você precisa se desvencilhar da associação e nunca é fácil pois algumas pessoas não querem perder o poder. A SAF não é necessariamente o melhor caminho, exitem vários. Mas, quando você pega a situação da Portuguesa, que tinha R4 550 milhões de dívida e apenas R$ 10 milhões de lucro, a conta não fecha.

OS PRÓXIMOS PASSOS DA LUSA

-A grande questão é que vamos disputar o Brasileirão deste ano como SAF. Por outro lado, o grande objetivo é o acesso para a Série C

REFORÇOS E INVESTIMENTO

-A Portuguesa trouxe 18 jogadores para o Paulistão, um recorde mundial. Já anunciamos três jogadores e ainda vamos contratar mais atletas. Nós tivemos muitas saídas no último ciclo. Tivemos grandes aprendizados no Campeonato Paulista com questões dentro e fora do campo. Estamos montando um time com a cara da Série D.

REFORMULAÇÃO DO CT

-Temos um projeto de restruturação do CT. Vamos trazer todos os jogadores de todas as categorias de base com alojamento, hotel, núcleo de saúde e performance. Vamos criar a Aldeia Lusa e tudo estará integrado e atendendo as nossas necessidades.

CANINDÉ

-Eu tive a oportunidade de ver o projeto ontem e está maravilhoso. Eles imaginam com todas as autorizações que as obras vão começar a partir de junho e se estenda até o começo de 2028. Estamos com o apoio da Prefeitura de São Paulo e isso ajuda muito. Vamos focar no futebol e nos shos. Nós queremos trazer entretenimento para a cidade.

Quem é o presidente da Portuguesa?

Desde 2010 atuando no Brasil, o francês Alex Bourgeois construiu uma carreia sólida no futebol brasileiro e internacional, com longa experiencia em liderança C-Level, como CEO do São Paulo F.C e do Figueirense F.C em Santa Catarina, além de administrador da Teisa, fundo de investimentos que financiou transações de atletas do Santos F.C.

Na temporada 2019/20, esteve no RC Lens, da França, onde participou da campanha que promoveu o clube à primeira divisão daquele país. No campeonato seguinte, o time foi vice-campeão do francês atrás apenas do PSG. Alex ainda conta com experiências bem-sucedidas em outras equipes do Brasil, Itália e Colômbia, como Calcio Padova, Millonarios FC e EC Bahia.

Matemático de formação, trabalhou 23 anos no mercado financeiro, tanto em bancos internacionais como Bear Stearns e Société Générale, assim como em fundos de hedge para Édouard Stern e para notórias famílias brasileiras, sendo pioneiro na estruturação, venda e negociação de derivativos e operações estruturadas para mercados emergentes em mais de 20 países, além de estratégias value-oriented e event-driven em empresas listadas na bolsa ou em processo de IPO.

Além de matemática, é formado física teórica pelo Instituto de Tecnologia Suíço e tem mestrado em Econometria na Universidade de Genebra. Fez vários cursos de especialização e análise de dados para o futebol.