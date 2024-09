Paralimpíadas: Lídia Cruz conquista medalha de prata, mas é desclassificada; veja

Lídia Cruz durante os Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

A brasileira Lídia Cruz conseguiu conquistar a medalha de prata nos 50m livres das Paralimpíadas de Paris, mas foi desclassificada ao fim da prova. Ela acabou queimando a largada saindo antes das adversárias e teve a conquista invalidada nesta sexta-feira (6).

Lídia Cruz e Leane Smith, dos Estados Unidos, fizeram um final de prova emocionante e bateram muito próximas uma da outra. A norte-americana conseguiu bater antes da brasileira e levou o ouro, batendo o recorde mundial da classe S3 com o tempo de 40s03. Lídia ficou em segundo, mas a euforia da primeira medalha de prata em Paralimpíadas da carreira durou pouco. Logo ao fim da prova, sua desqualificação foi anunciada e a prata foi transferida para a alemã Tanja Scholz, que finalizou em 40s75. Além disso, a neozelandesa Rachael Watson subiu ao pódio com 41s17, o novo recorde da Oceania. Outra brasileira na prova, Patricia Santos ficou na quarta colocação, com 41s75.

Lídia Cruz chegou como uma das favoritas na final. Nas classificatórias, ela bateu o recorde paralímpico da modalidade S4 com o tempo 38s61 e passou em primeiro lugar para a final. Infelizmente, além de queimar a largada, ela piorou seu tempo e ficou na segunda colocação. Nas Paralimpíadas de Paris, a brasileira levou o bronze nos 150m Medley SM4 e no revezamento misto 4x50m livres. No sábado (7), ela irá entrar na piscina para disputar os 50m costas SM4 às 14h04 (horário de Brasília).

Lídia Cruz durante prova dos 50m peito SB3 (Foto: Marcello Zambrana)

Mais cedo, Talisson Glock foi bicampeão dos 400m livres S6 e chegou à quarta medalha nos Jogos de Paris 2024. Além dele, Gabriel Bandeira conquistou a medalha de prata e bateu o recorde das Américas nos 100m borboleta S14. Ana Carolina Soares e Wendell Belarmino também entraram na pisciana nesta tarde, mas não conseguiram subir ao pódio em suas respectivas provas. Ana ficou em sétima nos 100m costas S14 e Wendell Belarmino ficou sexto nos 100m borboleta S11.