Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro

Na tarde desta sexta-feira (6), Alana Almeida conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no judô nas Paralimpíadas de Paris 2024. A brasileira conquistou o bicampeonato paralímpico na categoria até 70 kg da classe J2, que é feita para competidores com deficiência visual, mais especificamente aqueles com uma visão mais próxima do normal em comparação com a categoria "J1", que abrange atletas completamente cegos. Na classificação J2, os atletas possuem algum nível de percepção visual, podendo distinguir formas, luzes e cores, mas com limitações significativas.

Mais cedo, na semifinal, a brasileira venceu a japonesa Kazusa Ogawa através de um ippon. Já na final, a brasileira enfrentou a chinesa Yue Wang e aplicou um waza-ari com 36 segundos de luta e abriu 1 a 0 no placar. Com pouco mais de dois minutos passados no relógio, a Alana aplicou um segundo waza-ari, que configura o ippon e o fim da luta.

A atleta, nascida em Tupã (SP), descobriu a doença de Stargardt aos 14 anos. Já praticava judô desde os quatro, mas, somente em 2014, quando entrou para a faculdade, começou no judô paralímpico.

Atualmente, Alana é a líder do ranking mundial de sua categoria e conquistou o ouro nos Jogos de Tóquio 2020 e também no Mundial de Baku, em 2022.