Brasil bate recorde de medalhas em uma única edição de Paralimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Com uma manhã recheada de medalhas neste sábado (7), o Brasil bateu seu recorde de medalhas em uma única edição de Paralimpíadas. Foram sete medalhas só nesta manhã, o que levou a delegação brasileira em Paris a atingir 78 medalhas e superar o recorde anterior de 72, de Tóquio 2020 e Rio 2016. Com mais finais a serem disputadas, o número ainda pode aumentar.

Com 20 ouros, 24 pratas e 34 bronzes, o país ocupa a quinta colocação e mira se manter no top 5. Como de costume, a principal modalidade é o atletismo. Em Paris, já são 34 medalhas naa modalidade, sendo 9 ouros, 11 pratas e 14 bronzes.

Na sexta-feira (6), Thiago Paulino garantiu a 200ª medalha paralímpica da modalidade na história do Brasil ao levar a prata no arremesso de peso F57. Neste sábado, na prova que antecedeu o novo recorde, Rayane Soares deu um indício do que viria a seguir. Ela levou ouro e bateu o recorde mundial nos 400m T13, que durava desde a década de 90, com o tempo de 53s55.

O recorde veio com dobradinha. Na prova dos 200m da classe T37, Ricardo Gomes e Christian Gabriel conquistaram a prata e o bronze, respectivamente, e o Brasil atingiu as 73 medalhas nas Paralimpíadas de Paris, superando as marcas anteriores. Depois deles, Paulo Henrique dos Reis ainda trouxe mais uma medalha pelo atletismo. Foram outras duas na canoagem, uma no levantamento de peso, com direito a recorde paralímpico, e outra no judô. As duas últimas foram douradas. A segunda modalidade com mais medalhas é a natação, com 25 no total, sendo 7 ouros, 9 pratas e 9 bronzes.

Agora, o foco brasileiro será bater o recorde de ouros, que foi justamente em Tóquio 2020, com 22. A conquista de mais ouros também será importante para o Brasil atingir o objetivo de se manter entre os cinco melhores países desta edição. O encerramento da Paralimpíadas de Paris 2024 será no domingo (8), quando ainda ocorrem algumas competições com brasileiros.