Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro

O brasileiro Thiago Paulino conquistou a medalha de prata no arremesso de peso das Paralimpíadas de Paris nesta sexta-feira (6). Competindo na classe F57 (competem sentados - sequelas de poliomielite, lesões medulares, amputações), ele atingiu a marca de 15,06m e ficou no segundo lugar, superando o terceiro lugar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Com o pódio de Thiago, o Brasil chegou a marca de 200 medalhas no atletismo em Paralimpíadas. Além disso, a medalha também foi a 70ª do país em Paris 2024.

O primeiro lugar ficou com o recordista mundial, o iraniano Yasin Khosravi, que bateu o recorde paralímpico com a marca de 15,96m. O indiano Hokato Sema ficou na terceira colocação com a marca de 14,65m, sua melhor marca pessoal. Inclusive, a prova foi marcada por muitos atletas atingindo sua melhor marca pessoal ou da temporada. Em Tóquio 2020, Thiago Paulino havia conquistado a medalha de bronze e tinha como grande ambição o ouro em Paris, mas ele não foi capaz de superar a marca de Khosravi.

Além das medalhas em Paralimpíadas, Thiago Paulino outras inúmeras conquistas no currículo: prata no arremesso de peso no Mundial de Kobe 2024; ouro no arremesso de peso nos Jogos Parapan-Americanos e Santiago 2023; e prata no arremesso de peso no Mundial Paris 2023 no ciclo paralímpico para PAris. Antes disso, conquistou: ouro no arremesso de peso no Mundial de Dubai 2019; ouro no arremesso de peso no Parapan de Lima 2019; ouro no arremesso de peso e lançamento de disco no Mundial Londres 2017; ouro no arremesso de peso e bronze no lançamento de disco no Parapan de Toronto 2015.

Após um acidente de moto em 2010, Thiago foi submetido à amputação da perna esquerda abaixo do joelho. Em 2011, recebeu um convite de um amigo professor de Educação Física, que praticava arremesso de peso e lançamento de disco, começou a praticar atletismo.