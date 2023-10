O Palmeiras quer fazer história contra o Boca Juniors-ARG, nesta quinta-feira (5), pela semifinal da Libertadores, no Allianz Parque. Diante do mesmo adversário, há cerca de 30 anos, o Verdão deixou sua marca para a eternidade ao aplicar uma goleada por 6 a 1, no antigo Palestra Itália. O jogo, pela fase de grupos da edição de 1994 da competição continental, está na memória de muitos palmeirenses, assim como na daqueles jogadores que protagonizaram o "amasso" em cima dos argentinos. Entre eles está Zinho, que lembra com muito carinho daquele duelo.