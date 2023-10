O Palmeiras disputa uma vaga na final da Libertadores diante do Boca Juniors-ARG, nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Além da sonhada chance de levar mais uma taça e se tornar o maior brasileiro da história do torneio, a classificação para a próxima fase rendará ao Verdão um recorde: que é o de clube do Brasil com mais decisões na competição continental.