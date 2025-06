Sem Aníbal Moreno, Palmeiras foca em treino tático de olho no Inter Miami

MIAMI (EUA) - O Palmeiras segue se preparando para o confronto contra o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Ambas as equipes estão com quatro pontos, e a partida vale a liderança da chave. Em caso de derrota, o Verdão terá que torcer por um tropeço do Porto, que encara o Ah-Ahly, para avançar às oitavas de final.

continua após a publicidade

Os palmeirenses não quer pensar nessa hipótese. A torcida invadiu Miami e quem passeou pelas praias da Flórida neste domingo (22) se sentiu na rua Palestra Itália, próximo ao Allianz Parque. Antes de embarcar, o elenco do Verdão treinou em Greensboro, na Carolina do Norte, base do clube na competição internacional.

Como foi o treino?

A atividade começou de forma recreativa, com exercícios com bola, mas em ritmo leve. Foi apenas uma amostra do que viria a seguir. Abel Ferreira e sua comissão técnica focaram no aprimoramento das estratégias táticas, visando o duelo contra o Inter Miami.

continua após a publicidade

Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na coxa direita, não foi ao gramado. O volante argentino permaneceu no hotel, onde realizou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance, estrutura do Palmeiras dedicada ao cuidado dos jogadores durante o Mundial de Clubes.

A tendência é que o atleta não entre em campo contra o Inter Miami. O Palmeiras adota cautela no tratamento de Aníbal Moreno e, embora não estabeleça um prazo para seu retorno, a comissão técnica prefere evitar pressa para não agravar a lesão.

continua após a publicidade

Elenco do Palmeiras treina em Greensboro, na Carolina do Norte. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Decisão para o Palmeiras

Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo na próxima segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ambas as equipes somam quatro pontos na tabela, mas o Palmeiras lidera pelo saldo de gols: 2 contra 1 da equipe norte-americana.

Em caso de empate, os dois times avançam de fase, com o Verdão permanecendo na primeira colocação. Já em caso de derrota, a classificação palmeirense dependerá de um tropeço do Porto, que precisaria vencer e tirar a diferença no saldo de gols. No momento, os portugueses têm saldo negativo de -1.