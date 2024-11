Palmeiras tem mudanças na escalação para duelo contra o Grêmio

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Grêmio nesta sexta-feira (8), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Em meio a erros defensivos, Palmeiras deve ter retorno de titular contra o Grêmio

Recuperado de lesão na coxa direita, Murilo retorna ao time titular e forma dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez. Caio Paulista e Marcos Rocha são os laterais.

O meio de campo tem Aníbal Moreno, Raphael Veiga e a volta de Maurício. Já o atacante Rony venceu a disputa com Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, e tem a companhia de Estêvão e Felipe Anderson no ataque.

Os desfalques seguem os mesmos. Piquerez e Lázaro realizam trabalho de transição física com o departamento médico, enquanto Bruno Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.

Portanto, a escalação do Palmeiras para a partida contra o Grêmio tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

Escalação do Palmeiras tem Estêvão entre os titulares (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Após duas partidas consecutivas sem vitórias, o Verdão viu o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na liderança e não depende apenas das próprias forças para conquistar o tricampeonato do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão.