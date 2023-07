O Flamengo vai até a CBF para contestar a arbitragem do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras. A partida ocorreu no último sábado (08), no Allianz Park, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do portal "GE", a diretoria do clube está contestando um possível pênalti em Everton Ribeiro e um erro de protocolo no gol de Rony que foi anulado.