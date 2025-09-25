Weverton valoriza vitória do Palmeiras e celebra vaga: ‘Importante era a classificação’

O Palmeiras sofreu na noite desta quarta-feira (24), mas virou para cima do River Plate, eliminou o time argentino e avançou à semifinal da Libertadores. Mesmo com a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque marcando os gols da vitória, o goleiro Weverton conseguiu ser uma peça-chave para a classificação.

— Mais uma noite linda de Libertadores. Futebol, ele é sempre nos detalhes, né? A gente fez um baita primeiro tempo no jogo da ida e no segundo tempo o adversário conseguiu se equilibrar, nos deu trabalho, diminuiu nossa vantagem que a gente tinha feito. Hoje a gente não começou o primeiro tempo bem, no segundo tempo o Abel fez as mudanças necessárias e conseguimos a classificação. Isso é futebol — analisou Weverton.

Palmeiras vira sobre o River Plate e é o primeiro brasileiro na semifinal da Libertadores

Apesar de ser vazado aos 7 minutos após cabeçada de Salas, Weverton fez pelo menos duas grandes defesas, uma em cada tempo, para garantir que o River Plate não voltasse a ficar em vantagem no placar.

— O River Plate é uma grande equipe também. Tem tradição no futebol sul-americano, acho que era um adversário muito duro, mas o importante era a classificação. Dar os parabéns para toda a equipe, pude ajudar também com uma defesa no primeiro tempo e no segundo. Então é feliz pelo trabalho e dá glória a Deus mais uma vez, porque ele tem sido fiel em nossas vidas — completou o arqueiro alviverde.

O Palmeiras agora espera o confronto entre LDU e São Paulo para saber quem será seu adversário na próxima fase. O time equatoriano venceu por 2 a 0 o jogo de ida e pode até perder por um gol de diferença nesta quinta-feira (25), que estará na semifinal. O Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Vitória do São Paulo por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. As semifinais estão marcadas para as duas últimas semanas de outubro.

