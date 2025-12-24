Presidente do Palmeiras se manifesta após fala de BAP a jornalista: 'Ataque machista'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, utilizou as redes sociais para repudiar a fala de Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, contra a jornalista Renata Mendonça durante apresentação a sócios do Flamengo, realizada na noite da última terça-feira (23).

continua após a publicidade

+ Palmeiras finaliza temporada com novos líderes no elenco e dúvidas no meio-campo

Leila Pereira afirmou se tratar de um "ataque machista" após Renata ter sido chamada, durante apresentação ao vivo da Flamengo TV, de "nariguda".

- Minha solidariedade à competente jornalista Renata Mendonça, vítima de um ataque machista feito pelo presidente do Flamengo. De um dirigente de um grande clube, espera-se condutas exemplares, nunca misoginia.

continua após a publicidade

Infelizmente, ainda existem homens que desprezam o trabalho das mulheres no futebol. Mas não vamos baixar a guarda! Seguiremos lutando para mostrar que lugar de mulher é onde nós quisermos - publicou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nas redes sociais.

A declaração pública da presidente alviverde marca um novo atrito entre ela e BAP, que entraram em desacordo ao longo do ano, incluindo divergências sobre a utilização e a qualidade do gramado sintético no Brasil, além de repasses relacionados à Libra.

continua após a publicidade

- Ao se refirir à aparência física de uma profissional, o dirigente ultrapassa qualquer limite do debate esportivo e do direito à crítica. Trata-se de um ataque pessoal, que nada tem a ver com jornalismo e reforça práticas misóginas usadas para constranger e deslegitimar mulheres - diz outro trecho do post realizado por Leila Pereira.

+ Flamengo no topo e Corinthians com salto grande; veja o ranking da CBF

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, antes da final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, em Lima, capital do Peru (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte