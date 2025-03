Após dois dias de folga, o elenco do Palmeiras retornou aos treinamentos na manhã desta quarta-feira (19), na Academia de Futebol, para dar início à preparação visando a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, marcado para o próximo dia 27, na Neo Química Arena. Na reapresentação, duas novidades: Maurício e Lucas Evangelista. Marcos Rocha, por sua vez, tem lesão na coxa.

Recuperado de cirurgia no ombro direito, o meio-campista Maurício iniciou a transição física já integrado ao grupo e participou como “curinga” na primeira parte do trabalho, desempenhando uma função com menor contato físico. Último reforço da janela, Lucas Evangelista realizou seu primeiro treinamento com a equipe liderada por Abel Ferreira.

- Sinceramente, não esperava esse carinho da torcida logo de cara. Não esperava que seria dessa maneira, mas eu fico leve porque eu estou sendo transparente, sendo quem eu realmente sou. Acho que foi um início muito bom e agora é colocar toda essa sintonia, esse carinho, dentro de campo. Tenho certeza de que vai ser um ano e um ciclo muito abençoado para a gente - disse o meio-campista, que chegou após negociação do Palmeiras com o Red Bull Bragantino.

O elenco realizou atividades técnicas de passes e marcação e disputou um jogo de sete contra sete em campo reduzido. O atacante Luighi foi mais uma novidade ao voltar a treinar no Profissional após se sagrar vice-campeão da Libertadores Sub-20, no Paraguai.

Marcos Rocha tem lesão diagnosticada

O lateral-direito Marcos Rocha, por outro lado, sentiu dores no primeiro tempo da final contra o Corinthians, teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e realizou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O clube, no entanto, não divulga o prazo de recuperação.

Para conquistar o tetracampeonato paulista inétido, o Verdão precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um, a taça será decidida nos pênaltis, enquanto o empate garante o título paulista ao Corinthians.